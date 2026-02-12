Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Las matrículas en los colegios públicos de Medellín siguen abiertas. Conozca cómo asegurar el cupo de su hijo y sumarse a la meta de que ningún estudiante se quede por fuera del sistema educativo.

Medellín invita a las familias a matricular a sus niños, niñas y jóvenes en colegios oficiales

Las clases ya iniciaron en Medellín, pero todavía está a tiempo de matricular.

Desde la Alcaldía se reitera el llamado a padres, madres y acudientes para que ningún niño, niña o joven se quede por fuera del sistema educativo. Aunque el calendario escolar ya comenzó, las matrículas en los colegios públicos continúan abiertas.

Si aún no ha asegurado el cupo, este es el momento. A través del portal medellin.edu.co, las familias pueden consultar la oferta educativa disponible y solicitarlo de manera sencilla. Las instituciones oficiales del Distrito están listas para recibir a los estudiantes en las 16 comunas y 5 corregimientos.

En 2025, la ciudad redujo la deserción escolar en un 23%, una clara señal de que más niños y jóvenes permanecen en las aulas. La meta es clara: que ninguno abandone ni deje de iniciar su año académico.

Por eso continúa la estrategia de búsqueda activa en los territorios, acompañando a las familias y facilitando el regreso al colegio de quienes se habían retirado o no habían formalizado matrícula.

La invitación es directa:

Si su hijo aún no está estudiando, todavía puede matricularlo.

Las puertas de los colegios públicos de Medellín siguen abiertas.

Porque cada día por fuera del aula es una oportunidad que se pierde, y la educación sigue siendo la herramienta más poderosa para transformar el futuro.