Interceptan camión con compartimiento secreto lleno de cocaína en vía Villarrica – Palmira

La Policía Nacional, a través de su Dirección de Tránsito y Transporte, asestó un fuerte golpe al narcotráfico tras la incautación de 548 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el departamento del Valle del Cauca.

El hallazgo se produjo durante un procedimiento de registro y control en la vía Villarrica – Palmira (km 44), jurisdicción de Palmira.

Los uniformados interceptaron un tractocamión modelo 2022 color azul, dentro del cual se descubrió una caleta tipo doble piso que contenía los 548 paquetes de cocaína.

El conductor del vehículo, de 34 años y natural de Itagüí, Antioquia, fue capturado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

El coronel Germán Gómez, director (e) de la Dirección de Tránsito y Transporte, destacó la magnitud del resultado:

“La incautación de 548 kilogramos de clorhidrato de cocaína representa un golpe contundente a las estructuras del narcotráfico, con un valor estimado en el mercado colombiano superior a $15 mil millones de pesos, y en el mercado internacional, especialmente en Estados Unidos y Europa, cercano a 5 millones de dólares”.

Agregó que, con esta acción, se evitó que más de $1,3 millones de dosis llegaran a las calles del país y del extranjero.

