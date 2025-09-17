La participación de la selección nacional en su primer Campeonato Mundial de Voleibol Masculino llegó a su fin este miércoles 17 de septiembre, culminando así un hito histórico para el deporte colombiano.

El certamen se desarrolla en Manila y se extenderá hasta el próximo domingo 28 de septiembre.

Ubicada en el Pool D, la selección nacional buscaba uno de los dos cupos para avanzar a la siguiente ronda, enfrentando a potencias como Estados Unidos, Cuba y Portugal.

El debut de Colombia tuvo lugar el pasado sábado ante Estados Unidos. El equipo norteamericano se llevó la victoria con un marcador global de 0-3.

Los parciales fueron de 20-25, 21-25, y 14-25, a pesar de dos sets iniciales igualados por parte de los colombianos.

En su segunda salida, este lunes (noche colombiana del domingo), el rival fue Cuba. A pesar de un juego sólido en los dos primeros sets, los centroamericanos se adelantaron y ganaron el partido también por 0-3.

Punto Final a la cita global: Colombia demuestra garra, forzando cinco sets en su despedida del Mundial de Voleibol

Este resultado, con parciales de 22-25, b (no se especifica el resultado del segundo set, pero se menciona que la victoria se dio con el 0-3 global), y 20-25 en el tercer set.

Finalmente, este miércoles, Colombia cerró su actuación enfrentando a Portugal. En un emocionante encuentro, los representantes nacionales mostraron su mejor cara al adjudicarse los dos primeros sets con parciales de 25-23 y 25-21.

No obstante, el equipo europeo reaccionó, igualó la situación en los siguientes sets y se llevó la victoria en el quinto y definitivo set con un marcador de 11-15.

Con estos resultados, Colombia finaliza su primera participación mundialista en el torneo que se desarrolla en Filipinas.

