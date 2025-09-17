Punto Final a la cita global: Colombia demuestra garra, forzando cinco sets en su despedida del Mundial de Voleibol

Resumen: La selección nacional de voleibol masculino de Colombia finalizó su histórica primera participación en el Campeonato Mundial, celebrado en Manila, tras ser eliminada en el Pool D. El equipo debutó con derrotas de 0-3 ante las potencias Estados Unidos y Cuba, pero cerró su actuación demostrando gran garra al forzar un emocionante quinto set en su último partido contra Portugal, cayendo finalmente por 2-3 este miércoles 17 de septiembre. A pesar de no avanzar en el torneo, que se extiende hasta el 28 de septiembre, su presencia marca un hito para el deporte colombiano.
La participación de la selección nacional en su primer Campeonato Mundial de Voleibol Masculino llegó a su fin este miércoles 17 de septiembre, culminando así un hito histórico para el deporte colombiano.
El certamen se desarrolla en Manila y se extenderá hasta el próximo domingo 28 de septiembre.
Ubicada en el Pool D, la selección nacional buscaba uno de los dos cupos para avanzar a la siguiente ronda, enfrentando a potencias como Estados Unidos, Cuba y Portugal.
El debut de Colombia tuvo lugar el pasado sábado ante Estados Unidos. El equipo norteamericano se llevó la victoria con un marcador global de 0-3.
Los parciales fueron de 20-25, 21-25, y 14-25, a pesar de dos sets iniciales igualados por parte de los colombianos.
En su segunda salida, este lunes (noche colombiana del domingo), el rival fue Cuba. A pesar de un juego sólido en los dos primeros sets, los centroamericanos se adelantaron y ganaron el partido también por 0-3.
Este resultado, con parciales de 22-25, b (no se especifica el resultado del segundo set, pero se menciona que la victoria se dio con el 0-3 global), y 20-25 en el tercer set.
Finalmente, este miércoles, Colombia cerró su actuación enfrentando a Portugal. En un emocionante encuentro, los representantes nacionales mostraron su mejor cara al adjudicarse los dos primeros sets con parciales de 25-23 y 25-21.
No obstante, el equipo europeo reaccionó, igualó la situación en los siguientes sets y se llevó la victoria en el quinto y definitivo set con un marcador de 11-15.
Con estos resultados, Colombia finaliza su primera participación mundialista en el torneo que se desarrolla en Filipinas.
