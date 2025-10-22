Resumen: Incautan $1.400 millones de pesos ocultos en una caleta de volqueta en Rosas, Cauca. Un capturado por presunto lavado de activos. El dinero estaría ligado a disidencias de las Farc.

Incautan más de mil millones de pesos que iban dentro de una volqueta en el Cauca

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (SETRA DECAU) logró la incautación de $1.400 millones de pesos colombianos que eran transportados de forma oculta en un vehículo de carga pesada.

La mercancía ilegal fue hallada mediante la sofisticada modalidad de caleta (doble piso) al interior de una volqueta.

La acción operativa se desarrolló en el corredor vial que conecta Mojarras con Popayán, a la altura del municipio de Rosas. Unidades del cuadrante realizaron la señal de pare al vehículo de carga, el cual cubría una ruta que, según información preliminar, iba de Popayán a Patía.

Durante la inspección de rutina, los uniformados detectaron anomalías y modificaciones estructurales en el piso del automotor. Tras una revisión detallada, hallaron el dinero en efectivo dentro de la caleta, un compartimiento ilegal diseñado para el camuflaje.

El conductor, un hombre de 40 años que no registraba antecedentes judiciales, no presentó justificación legal alguna para el transporte de la cuantiosa suma.

Según el testimonio del capturado, este habría sido contratado para cargar material en una cantera del sector Puente Galíndez, en Patía. Sin embargo, las autoridades sospechan que el dinero tiene vínculos directos con el crimen organizado.

De hecho, se investigan posibles conexiones del caso con estructuras que delinquen en la zona, especialmente el Frente Carlos Patiño del GAO Residual. Disidencias de las FARC, que mantienen una fuerte injerencia en ese territorio del sur del Cauca.

El conductor fue capturado en flagrancia y tanto él como el dinero fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

La suma incautada fue depositada bajo cadena de custodia en el Banco Agrario de Popayán, mientras que las diligencias judiciales quedaron a cargo de la Fiscalía 24 Especializada de Bogotá por el delito de lavado de activos.

