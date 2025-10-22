El gimnasta colombiano Ángel Barajas Vivas se destacó este miércoles 22 de octubre al obtener la sexta posición en la final del All-around masculino.

Lo logró en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, que se celebra en la Arena Indonesia de Yakarta. Barajas finalizó su participación con un puntaje general de 81.432.

El colombiano ya había demostrado su excelente nivel al clasificarse a la instancia definitiva entre los mejores 24 gimnastas.

El colombiano terminó en la sexta posición de la ronda clasificatoria con un puntaje global de 80.664. En la clasificatoria, sus mejores puntajes fueron en barras paralelas (14.300) y barra fija (14.100).

En la final de este miércoles, Barajas compitió en la primera de las dos finales a las que clasificó. Sus puntajes por aparato fueron en piso 12.800 (Dificultad 5.500, Ejecución 7.300).

Por su parte en arzones 13.300 (Dificultad 5.600, Ejecución 7.700); en anillas 12.933 (Dificultad 5.000, Ejecución 7.933) y en salto 13.566 (Dificultad 4.800, Ejecución 8.866, con una penalización de -0.1).

Ángel Barajas, sexto en la final del All-around del mundial de Gimnasia Artística en Yakarta

Por otro lado en barras paralelas, 14.233 (Dificultad 5.900, Ejecución 8.333) y en barra fija 14.600 (Dificultad 6.400, Ejecución 8.200)

El puntaje global de 81.432 le aseguró el sexto lugar en la tabla general, que fue liderada por el japonés Daiki Hashimoto con 85.131.

El subcampeón olímpico de París 2024, Boheng Zhang de China, ocupó el segundo lugar con 84.333, y el suizo Noe Seifert fue tercero con 82.831.

La participación de Ángel Barajas en el Mundial continuará el próximo sábado 25 de octubre, cuando disputará la final de barras paralelas.

La jornada de finales comenzará a las 2:00 de la tarde (hora local), lo que equivale a las 2:00 a 6:00 a.m. en el país.

