¡Cayó con $110 millones en plena vía del Valle del Cauca! Policía frustra posible lavado de activos

La Policía Nacional reportó un resultado clave en la lucha contra los delitos económicos: la incautación de $110 millones en efectivo durante un control vial en el Valle del Cauca.

El hallazgo se produjo en la vía Buenaventura–Buga, a la altura del kilómetro 49+800, sector Cisneros, cuando uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte interceptaron un vehículo particular.

En su interior se movilizaba una persona como acompañante, quien fue capturada al no justificar el origen ni el reporte del dinero ante las autoridades competentes.

El caso fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, sede Buenaventura, por el presunto delito de omisión de reportes sobre transacciones en efectivo.

La Brigadier General Susana Blanco Romero, directora de Tránsito y Transporte, resaltó la importancia del operativo: “Este tipo de controles permiten cerrar el paso a posibles actividades delictivas asociadas al lavado de activos y al movimiento irregular de grandes sumas de dinero”.

