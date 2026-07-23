Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Los inadmitidos en Medellín ya superan el centenar en 2026. La Alcaldía destacó el trabajo conjunto con Migración Colombia y agencias internacionales para impedir el ingreso de extranjeros vinculados a actividades ilegales.

Medellín no afloja: 104 extranjeros ya fueron inadmitidos durante este año

Los inadmitidos siguen en aumento durante el presente año 2026. La Alcaldía destacó que, en lo corrido del año, 104 ciudadanos extranjeros han sido rechazados en su ingreso al país por presuntamente representar riesgos relacionados con explotación sexual, actividades criminales o turismo con fines ilegales.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que estas acciones hacen parte de una estrategia conjunta con Migración Colombia, la Policía Nacional, las agencias estadounidenses HSI y CBP, además del uso de herramientas como Angel Watch y la denominada Alerta Medellín.

Según explicó, el objetivo es impedir el ingreso de personas que pretendan cometer delitos o participar en economías ilegales dentro de la ciudad.

Durante una rueda de prensa, el funcionario manifestó que quienes lleguen con propósitos relacionados con la explotación sexual, el crimen organizado, el consumo de drogas o cualquier actividad ilícita «no son bienvenidos». Incluso recordó el mensaje que, según dijo, ha reiterado el alcalde Federico Gutiérrez: «chao, go home», invitándolos a regresar a sus países y responder allí ante las autoridades competentes.

Lea también: ¡Párele bolas! Tremendo taco se armó en la Medellín-Bogotá, a la altura de Cocorná, por un choque

Las cifras presentadas muestran un incremento sostenido en los inadmitidos en Medellín. Mientras en 2024 fueron 40 personas rechazadas y en 2025 la cifra ascendió a 70, en el primer semestre de 2026 ya se contabilizan 104 casos.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

De acuerdo con Villa Mejía, durante la actual administración ya suman más de 215 inadmisiones, superando ampliamente los 40 registros acumulados entre 2021, 2022 y 2023.

El secretario explicó que, además de las alertas internacionales, las autoridades realizan controles en distintos sectores de la ciudad. Cuando detectan comportamientos sospechosos, recopilan la información de los visitantes y la remiten a Migración Colombia y a las agencias aliadas para evitar futuros ingresos.

Agregó que el fortalecimiento de los controles en el aeropuerto y los interrogatorios a los extranjeros han permitido identificar casos que terminan con inadmitidos, como parte de una estrategia que, según la alcaldía, continúa dando resultados.

Más noticias de Medellín