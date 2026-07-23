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    ¡Párele bolas! Tremendo taco se armó en la Medellín-Bogotá, a la altura de Cocorná, por un choque

    Paso a un solo carril en la autopista Medellín-Bogotá por choque de vehículos en Cocorná. Autoridades atienden la emergencia en la vía.

    Publicado por: Julian Medina

    ¡Párele bolas! Tremendo taco se armó en la Medellín-Bogotá, a la altura de Cocorná, por un choque

    Resumen: Un choque entre dos vehículos en la autopista Medellín–Bogotá, a la altura de la vereda San Vicente en el municipio de Cocorná, mantiene la movilidad restringida a un solo carril. Organismos de socorro y autoridades viales hacen presencia en el sitio para brindar asistencia a los involucrados y adelantar las labores necesarias para habilitar por completo el tránsito en este importante corredor vial.

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    Una restricción en la movilidad se registra a esta hora en la autopista Medellín–Bogotá debido a un accidente de tránsito ocurrido en jurisdicción del municipio de Cocorná, específicamente en el sector de la vereda San Vicente.

    El siniestro, que involucró a dos vehículos, obligó a habilitar el paso a un solo carril mientras las autoridades correspondientes gestionan la situación sobre el corredor vial.

    Atención de la emergencia y paso controlado

    Organismos de atención de emergencias y autoridades de tránsito hicieron presencia en el lugar para asistir a las personas involucradas en el choque, realizar las labores de peritaje y coordinar la remoción de los automotores accidentados.

    Se recomienda a los conductores que transitan por esta arteria vial tomar precauciones, mantener la distancia de seguridad y atender las indicaciones del personal dispuesto en la zona mientras se reabre por completo el flujo vehicular, confirmó el medio local AristiPrensa.

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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