¡Párele bolas! Tremendo taco se armó en la Medellín-Bogotá, a la altura de Cocorná, por un choque

Resumen: Un choque entre dos vehículos en la autopista Medellín–Bogotá, a la altura de la vereda San Vicente en el municipio de Cocorná, mantiene la movilidad restringida a un solo carril. Organismos de socorro y autoridades viales hacen presencia en el sitio para brindar asistencia a los involucrados y adelantar las labores necesarias para habilitar por completo el tránsito en este importante corredor vial.