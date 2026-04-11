Resumen: Ciudadano alemán fue inadmitido en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón tras descubrirse que venía por turismo sexual. Autoridades refuerzan controles en el Valle.

¡Se le cayó el teatro! Alemán venía por turismo sexual y terminó devuelto en el aeropuerto de Palmira

Un contundente golpe a las redes de explotación se registró en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, tras la inadmisión de un ciudadano alemán que pretendía burlar los controles fronterizos.

El extranjero aseguró inicialmente que era su primera visita al país y que su interés era netamente cultural en ciudades como Cali, Medellín y Cartagena. Sin embargo, los oficiales de Migración Colombia detectaron inconsistencias en su relato y, tras una revisión exhaustiva, confirmaron que el hombre ya había visitado el país anteriormente y que su verdadero objetivo era realizar turismo sexual.

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Durante la entrevista técnica y la inspección de su equipaje, las autoridades hallaron pruebas que vinculaban al sujeto con actividades de explotación sexual comercial. Ante la evidencia, se ordenó la inadmisión inmediata del ciudadano alemán, impidiéndole el ingreso al territorio nacional.

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Este caso ha encendido las alarmas, pues se ha detectado que muchos extranjeros con perfiles de riesgo están aterrizando en terminales aéreas alternas, como la del Valle del Cauca, para evadir los estrictos filtros de seguridad que hoy operan en Medellín, ciudad que sigue siendo el destino principal de estos ofensores.

Las autoridades locales han reforzado la vigilancia en el Bonilla Aragón para frenar esta modalidad de ingreso indirecto, reafirmando que no se permitirá que el país sea utilizado como epicentro de prácticas que vulneran la integridad de niños, niñas y adolescentes bajo la fachada de turismo internacional.

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