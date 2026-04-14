Aumentan inadmisiones de extranjeros por turismo sexual en el aeropuerto de Rionegro

Resumen: Autoridades inadmiten extranjeros en el aeropuerto de Rionegro por presunto turismo sexual. En 2026 ya van 38 casos en Antioquia.

Las autoridades migratorias continúan reforzando los controles en el aeropuerto Aeropuerto José María Córdova, donde en las últimas horas fueron inadmitidos varios ciudadanos extranjeros por presuntos vínculos con turismo sexual.

De acuerdo con la información oficial, tres ciudadanos fueron detectados tras una revisión en la que se encontraron indicios que apuntarían a este tipo de actividad, entre ellos una cantidad considerable de elementos de carácter sexual. Estas personas fueron retornadas en un vuelo con destino a Panamá, desde donde continuarían su itinerario hacia Estados Unidos.

Horas después, en la misma terminal aérea, otro caso encendió las alertas. Se trata de un ciudadano estadounidense, retirado de la policía de su país, quien durante la entrevista migratoria habría reconocido que su intención de ingreso estaba relacionada con turismo sexual. Posteriormente, fue inadmitido y enviado de regreso en un vuelo hacia Fort Lauderdale.

Con estos nuevos casos, las autoridades reportaron un aumento significativo en las inadmisiones por esta causa. En lo corrido de 2026, ya son 38 los extranjeros a quienes se les ha negado el ingreso en este aeropuerto por motivos relacionados con turismo sexual.

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A nivel nacional, la cifra supera los 50 casos, lo que evidencia un incremento frente a años anteriores. Según las autoridades, en poco más de tres meses Antioquia ya alcanza cerca de la mitad de los registros reportados durante todo 2025.

Las autoridades reiteraron su compromiso en la lucha contra la explotación sexual, especialmente la que involucra a menores de edad, y aseguraron que continuarán intensificando las acciones para prevenir este tipo de delitos.

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