Cayó en el filtro: Inadmiten en Medellín a estadounidense con alerta por delitos sexuales contra menores

Un nuevo caso de estadounidense inadmitido se registró en el Aeropuerto Internacional José María Córdova en Rionegro, luego de que las autoridades detectaran que el extranjero tenía antecedentes relacionados con delitos sexuales contra menores de edad.

De acuerdo con información oficial, el ciudadano fue identificado por los sistemas de control migratorio cuando intentaba realizar su ingreso al territorio colombiano con destino la ciudad de Medellín.

La alerta que activó los protocolos de seguridad corresponde al sistema Angel Watch, una herramienta utilizada por autoridades internacionales para advertir sobre viajeros con historial de agresiones sexuales contra menores.

Tras la verificación de los antecedentes, funcionarios de Migración Colombia procedieron a aplicar la medida de inadmisión, impidiéndole continuar con su proceso de entrada al país. El hombre deberá regresar al lugar de procedencia en el próximo vuelo disponible.

Según los reportes oficiales, con este procedimiento ya son 14 los ciudadanos extranjeros inadmitidos en lo que va del año bajo este tipo de alertas.

Las autoridades locales reiteraron que continuarán trabajando de manera coordinada con organismos nacionales e internacionales para detectar a tiempo a posibles agresores.

🚨‼️Otro más. Go home. Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad Gracias al trabajo articulado con @MigracionCol, fue inadmitido un ciudadano estadounidense, quien registra alerta Angel Watch. Con este ya serían 14 los inadmitidos en lo que va corrido del año. Desde Medellín seguimos trabajando sin tregua para que… pic.twitter.com/BZi6vD8A1F — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 5, 2026

