Resumen: Migración Colombia inadmitió en el aeropuerto José María Córdova a cinco extranjeros sospechosos de turismo con fines de explotación sexual.

¡No los dejaron ni salir del aeropuerto! Inadmiten cinco extranjeros por venirse de ‘cacería’ sexual

Un contundente operativo de verificación adelantado por las autoridades migratorias en la terminal aérea que presta sus servicios a Medellín permitió frenar el ingreso de extranjeros sospechosas de pretender desarrollar actividades ilícitas.

Migración Colombia confirmó la inadmisión de cinco extranjeros procedentes de Estados Unidos, tras detectar severas irregularidades durante las entrevistas de filtro en las salas de inmigración del Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro.

Los procedimientos se ejecutaron en casos independientes durante el desembarque de vuelos comerciales que cubrían la ruta desde la ciudad de Miami.

De acuerdo con el reporte oficial, al momento de someterse al control de rigor, los viajeros aseguraron que el motivo de su visita era realizar turismo local. Sin embargo, el personal de la entidad identificó contradicciones en sus declaraciones, itinerarios incompletos e indicios claros de que su verdadero propósito de viaje estaba vinculado a delitos de explotación sexual comercial.

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Frente a las inconsistencias detectadas en la documentación e interrogatorios, las autoridades aplicaron la medida administrativa de inadmisión inmediata, obligando a que los cinco extranjeros fueran embarcados en rutas aéreas de retorno hacia su país de origen.

El director general de Migración Colombia, coronel (r) José Luis Castañeda Tiria, enfatizó que la terminal aérea es una de las puertas de entrada más estratégicas de la nación y que se mantendrán las alertas operativas junto a la fuerza pública para impedir que redes delictivas utilicen el turismo para vulnerar a la comunidad.

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