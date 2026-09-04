Resumen: El gobierno de Abelardo De La Espriella firmó las resoluciones que ponen fin a los diálogos con bandas de Medellín y el frente Comuneros del Sur.

¡Les ‘pateó el tablero’! De La Espriella acabó los diálogos con las bandas de Medellín

El gobierno nacional dio una estocada definitiva a las políticas de negociación con grupos al margen de la ley al oficializar el desmonte de las mesas de conversación instaladas durante la administración anterior. Mediante la firma de las resoluciones 365 y 369 de 2026, el presidente Abelardo De La Espriella decretó la terminación de diálogos que se adelantaban con la disidencia del ELN conocida como frente Comuneros del Sur, así como la mesa técnica construida con los voceros de las bandas criminales del Valle de Aburrá que operaban desde la cárcel de Itagüí.

La decisión administrativa, anunciada desde el despacho presidencial, revocó de manera inmediata las designaciones de los delegados oficiales que integraban la mesa con la facción que delinque en el departamento de Nariño.

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Con esta medida, el Ejecutivo dejó sin efecto los espacios sociojurídicos que permanecían activos desde mayo de 2023 en la capital antioqueña, escenario que había generado fuertes controversias políticas en el país tras episodios como la participación de cabecillas en eventos públicos sobre tarimas en Medellín y la realización de festejos privados al interior de centros penitenciarios.

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Paralelo al cierre de los acercamientos, el gobierno ratificó la orden de extradición hacia los Estados Unidos de Gabriel Yepes, alias ‘HH’, máximo comandante de la estructura nariñense y cuyo trámite judicial permanecía congelado.

La medida se suma al reciente cierre de los diálogos con la facción al mando de alias ‘Calarcá’, consolidando la postura del jefe de Estado de suspender cualquier canal de interlocución política o sociojurídica con organizaciones armadas e instruir a las Fuerzas Militares a concentrar las operaciones de persecución judicial en todo el territorio nacional.

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