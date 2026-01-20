Resumen: Migración Colombia impidió el ingreso de un ciudadano estadounidense con antecedentes de ofensa sexual en el aeropuerto de Rionegro.

¿Otro depredador al acecho? Inadmiten a estadounidense en el José María Córdova por antecedentes sexuales

Un nuevo golpe contra el turismo sexual se registró en las últimas horas en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, Antioquia.

Migración Colombia ordenó la inadmisión de un ciudadano estadounidense que arribó a la terminal aérea en el vuelo, procedente de Fort Lauderdale.

El estadounidense, cuya identidad se mantiene bajo reserva, encendió las alarmas rojas del sistema tras ser identificado como un delincuente registrado en las bases de datos de ofensores sexuales en los Estados Unidos, lo que motivó su rechazo inmediato para ingresar al territorio nacional.

La medida de inadmisión fue confirmada por Paola Salazar, directora regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia, quien enfatizó que el hombre representa un riesgo inminente para la seguridad pública del país.

Lea también: Condenan a adulto mayor por abusar de una niña de 11 años en Remedios, Antioquia

La funcionaria explicó que, gracias al cruce de información internacional, se detectó que el extranjero posee un historial judicial relacionado con delitos sexuales en su país de origen. Por tal motivo, los protocolos de seguridad nacional se activaron para garantizar que el ciudadano regrese a territorio norteamericano en las próximas horas bajo custodia.

Este operativo es el resultado de la implementación de sistemas de cooperación internacional como ‘MIGRAR’ y ‘Angel Watch’, herramientas diseñadas para blindar al país frente a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Las autoridades han sido enfáticas en que no permitirán que Antioquia sea un destino para quienes buscan vulnerar la integridad de los menores de edad.

Más noticias de Antioquia