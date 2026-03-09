Resumen: Autoridades alertan por estafas con el impuesto vehicular en Antioquia a través de páginas web falsas que imitan portales oficiales para robar dinero a los ciudadanos.

¡Ojo al pagar el impuesto vehicular! Alertan por páginas falsas que estarían estafando a conductores en Antioquia

Las autoridades encendieron las alarmas por posibles estafas con el impuesto vehicular en Antioquia, luego de que en redes sociales se denunciaran varios casos de personas que habrían sido engañadas al momento de realizar el pago.

Delincuentes estarían utilizando páginas web fraudulentas que imitan la apariencia de los portales oficiales para engañar a los ciudadanos y hacer que consignen dinero o entreguen datos personales y bancarios.

En varios de los casos reportados, los estafadores promocionan supuestos descuentos atractivos para motivar a los conductores a realizar el pago rápidamente. Incluso, algunas de estas páginas tendrían dominios muy similares a los oficiales, lo que facilita que los usuarios confíen y caigan en la trampa.

Las autoridades también advirtieron que los delincuentes estarían utilizando mensajes de texto y WhatsApp para enviar enlaces falsos en los que ofrecen pagar el impuesto de forma rápida y con supuestos beneficios adicionales.

Una vez las personas ingresan sus datos personales o bancarios en estos sitios fraudulentos, los estafadores pueden vaciar cuentas, realizar transacciones no autorizadas o cometer fraudes financieros.

Lea también: Violenta riña en el nororiente de Medellín: hombre atacó a bala a dos mujeres, una de ellas murió

Ante esta situación, la Gobernación de Antioquia hizo un llamado a los ciudadanos para que verifiquen cuidadosamente las páginas web antes de realizar cualquier pago relacionado con el impuesto vehicular.

La Gobernación reiteró que el único portal autorizado para realizar el pago del impuesto vehicular es aquí.

Asimismo, recordó que ningún otro sitio web está autorizado para usar la imagen institucional de la Gobernación ni para ofrecer descuentos adicionales.

El pago también se puede realizar de forma presencial en la Central de Declaración del Impuesto Vehicular del Centro Administrativo Departamental, en oficinas de tránsito de Medellín, Envigado, Itagüí y Sabaneta, así como en diferentes centros comerciales del área metropolitana.

Finalmente, las autoridades recomendaron no abrir enlaces sospechosos y verificar siempre la dirección web antes de ingresar información personal o financiera, para evitar caer en estas estafas con el impuesto vehicular en Antioquia.

Más noticias de Antioquia