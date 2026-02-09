Menú Últimas noticias
    Inadmiten a ciudadano lituano que pretendía ingresar con gran cantidad de juguetes sexuales en Rionegro

    Con este caso, ya son siete los extranjeros rechazados en el aeropuerto de Rionegro por sospechas de explotación sexual en 2026.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Inadmiten a ciudadano lituano que pretendía ingresar con gran cantidad de juguetes sexuales en Medellín
    Foto: Captura de video
    Inadmiten a ciudadano lituano que pretendía ingresar con gran cantidad de juguetes sexuales en Rionegro

    Resumen: Un ciudadano lituano fue inadmitido en el Aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, tras hallar en su equipaje una gran cantidad de juguetes sexuales y otros objetos que no coincidían con un viaje turístico. Migración Colombia activó el procedimiento de inadmisión para impedir su ingreso al país y reforzó los controles contra el turismo con fines de explotación sexual en Medellín y Antioquia.

    Migración Colombia impidió el ingreso al país a un ciudadano lituano en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, luego de que los controles migratorios detectaran elementos en su equipaje que no correspondían a un viaje de carácter turístico.

    El extranjero llegó desde Buenos Aires, Argentina, en un vuelo de Avianca y fue conducido a una sala de control transitoria, donde se le practicó una entrevista migratoria y se inspeccionó su equipaje. Durante la revisión, los oficiales encontraron juguetes sexuales, potenciadores, arneses, cuchillos y otros objetos, cuya cantidad y tipo no coincidían con un viaje de turismo, lo que generó alertas sobre posibles fines de explotación sexual.

    Tras evaluar de manera integral la información recopilada, la autoridad migratoria concluyó que no existía un propósito recreativo legítimo y procedió a iniciar el proceso administrativo de inadmisión, negándole el ingreso al país y disponiendo su retorno al exterior.

    Controles reforzados contra el turismo sexual

    Migración Colombia señaló que estos procedimientos forman parte de acciones de prevención frente al turismo con fines de explotación sexual, especialmente en Medellín y Antioquia. En lo que va del 2026, siete extranjeros han sido inadmitidos en el aeropuerto de Rionegro bajo esta causal, cinco de ellos identificados gracias a alertas generadas por la plataforma internacional Angel Watch, herramienta utilizada para anticipar riesgos asociados a delitos sexuales.

    El balance general indica que más de 80 ciudadanos extranjeros han sido rechazados en esta terminal aérea durante el presente año por distintas causales, mientras que en 2025 se registraron 72 inadmisiones por presunto turismo sexual. Las autoridades confirmaron que los controles continuarán fortaleciéndose con apoyo tecnológico y cooperación internacional, buscando proteger a la ciudadanía y a grupos vulnerables, incluidos niños y adolescentes.

    Este procedimiento pone de relieve la importancia de los filtros migratorios, que identifican a quienes intentan ingresar al país con propósitos ilícitos disfrazados de turismo. Las autoridades insistieron en que la detección temprana es esencial para garantizar la seguridad y proteger a comunidades vulnerables frente a la explotación sexual.


