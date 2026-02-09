Cayó en Medellín alias ‘El Cantante’, clave del narcotráfico internacional y requerido por EE. UU.

Resumen: Alias ‘El Cantante’ fue capturado en Medellín en una operación conjunta entre la Policía Nacional y la DEA. El detenido es señalado de coordinar envíos de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos y es requerido por una corte de Texas por delitos relacionados con narcotráfico.

En el marco de una operación coordinada entre autoridades colombianas y estadounidenses, la Policía Nacional capturó en Medellín a alias ‘El Cantante’, un hombre señalado de integrar una red de narcotráfico con alcance internacional y requerido por una corte federal de Estados Unidos.

La detención se produjo tras una orden judicial con fines de extradición, emitida por una corte distrital del estado de Texas, que investiga al capturado por los delitos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir. El operativo contó con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), como parte de los mecanismos de cooperación bilateral.

Según información oficial, alias ‘El Cantante’ habría tenido un papel estratégico dentro de una estructura criminal dedicada al envío sistemático de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica y territorio estadounidense. Las autoridades estiman que el ahora detenido estaría involucrado en la coordinación de despachos mensuales cercanos a las dos toneladas de estupefacientes.

Las investigaciones permitieron establecer que la organización utilizaba corredores marítimos ubicados en el Urabá antioqueño y en zonas del departamento del Chocó, considerados puntos clave para el tráfico ilegal por su cercanía a rutas internacionales. Desde allí, la droga era movilizada en lanchas rápidas tipo Go-Fast, diseñadas para recorrer largas distancias a alta velocidad y evadir los controles de seguridad.

Otro de los elementos relevantes dentro del proceso judicial es el vínculo familiar del capturado. Alias ‘El Cantante’ es hermano de alias ‘El Bendecido’, detenido en 2025 en el departamento de Córdoba, también con solicitud de extradición. Para los investigadores, esta relación evidenció conexiones directas entre estructuras criminales que operaban de manera coordinada en el narcotráfico transnacional.

Tras su captura, el detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, instancia encargada de adelantar el trámite legal correspondiente para definir su eventual extradición a Estados Unidos, conforme a la normatividad vigente y los acuerdos de cooperación judicial entre ambos países.

La Policía Nacional reiteró que este resultado hace parte de una ofensiva sostenida contra organizaciones criminales que sostienen economías ilegales de alcance internacional y aseguró que continuará fortaleciendo el trabajo conjunto con agencias extranjeras para desarticular redes dedicadas al narcotráfico.