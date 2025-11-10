¡No más depredadores! Medellín inadmite a extranjero señalado de delitos sexuales

Resumen: Un ciudadano estadounidense fue inadmitido en Medellín por alerta internacional como ofensor sexual. Van 51 personas rechazadas en 2025 por riesgo de explotación infantil.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que un ciudadano estadounidense fue inadmitido en Colombia tras registrarse una alerta internacional que lo identificaba con registros de delitos sexuales.

A través de su cuenta oficial en X, el mandatario local expresó: “Go home! Gracias al trabajo articulado con Migración Colombia, fue inadmitido un ciudadano estadounidense que registraba alerta como ofensor sexual. Con esta acción, ya son 51 personas inadmitidas en lo que va corrido del año. Seguimos trabajando para que estos depredadores no pongan un pie en nuestra ciudad. Aquí protegemos a nuestros niños y niñas”.

El caso se conoció luego de un operativo coordinado entre Migración Colombia, la Policía Nacional y la INTERPOL, que permitió detectar la presencia del extranjero durante los controles migratorios reforzados en el Aeropuerto Internacional José María Córdova y otros puntos de ingreso al país.

De acuerdo con la regional Antioquia–Chocó de Migración Colombia, en los últimos tres meses se han fortalecido los controles para impedir el ingreso de extranjeros con antecedentes por explotación sexual o delitos contra menores de edad.

Estas acciones se desarrollan en articulación con el Gobierno Nacional y bajo la directriz del presidente Petro, quien ha reiterado su compromiso con la protección de la niñez en el territorio nacional.

Hasta la fecha, 51 personas han sido inadmitidas en Medellín en lo que va del 2025, como parte de la estrategia de prevención frente a delitos sexuales y trata de personas.

