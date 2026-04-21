Resumen: Migración Colombia ha inadmitido a más de 60 extranjeros en 2026 por sospechas de turismo sexual. Medellín lidera las cifras de rechazo en aeropuertos.

Migración se convierte en ‘barredora’: Crecen las inadmisiones de extranjeros por turismo sexual en 2026

Colombia le cerró el grifo a los visitantes que confunden las vacaciones con el delito. En lo que va de 2026, el número de ciudadanos extranjeros inadmitidos por presunto turismo con fines de explotación sexual ha registrado un incremento alarmante, superando ya los 60 casos en apenas unos meses.

La cifra es diciente si se compara con los 110 reportes de todo el año anterior, lo que demuestra que las autoridades migratorias han apretado las tuercas en los filtros de entrada, especialmente en Medellín, ciudad que sigue siendo el principal foco de este vergonzoso fenómeno.

El Aeropuerto Internacional José María Córdova se ha convertido en el principal muro de contención contra estos viajeros.

De acuerdo con Migración Colombia, en Antioquia se han detectado 48 de estos casos este año, la mayoría ciudadanos de Estados Unidos que llegan con planes de turismo sexual.

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Uno de los episodios más descarados ocurrió recientemente en un vuelo desde Houston: cinco estadounidenses fueron “boleteados” por otros pasajeros que escucharon cómo hablaban sin filtro sobre los encuentros sexuales que ya tenían coordinados en el país. Al aterrizar, los extranjeros no pudieron sostener sus mentiras en la entrevista y fueron devueltos en el siguiente avión.

Pero el control no se queda solo en las preguntas de rutina. La lupa oficial ha detectado perfiles peligrosos, como un viajero que traía la maleta llena de preservativos y lubricantes con destino a Medellín, y otro sujeto que aterrizó desde Miami con antecedentes por material sexual de menores.

Incluso, la ofensiva llegó a las redes sociales con la deportación del influenciador “Chill Capo”, a quien le prohibieron la entrada por cinco años por promover estas prácticas.

Las autoridades advirtieron que los operativos se trasladarán ahora a hoteles y plataformas digitales para garantizar que el turismo en la ciudad no siga manchado por la explotación.

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