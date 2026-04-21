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Resumen: Si tú eres el dueño, la reconoces o tienes información sobre la familia de esta perrita, te pedimos que te comuniques de manera urgent

Perrita fue encontrada deambulando por La 70 con San Juan y buscan a su familia

Minuto30.com .- En la madrugada del 19 de abril, una dulce peludita fue rescatada tras ser vista caminando sola y visiblemente desubicada por las calles de Medellín.

Quienes la auxiliaron aseguran que, por su buen comportamiento y docilidad, es evidente que tiene una familia que seguramente la está buscando con desesperación.

Detalles del hallazgo

Para facilitar que sus dueños puedan reconocerla y reclamarla, compartimos la información clave sobre su rescate:

Lugar donde fue vista: Intersección de La 70 con la calle San Juan, en Medellín.

Fecha: Madrugada del 19 de abril.

Temperamento: Es una perrita sumamente dulce, dócil y acostumbrada al contacto humano.

¿Cómo ayudar a que regrese a casa?

Si tú eres el dueño, la reconoces o tienes información sobre la familia de esta perrita, te pedimos que te comuniques de manera urgente al siguiente número de contacto:

📞 312 717 9736

¡Tu ayuda compartiendo y difundiendo este mensaje es fundamental para lograr que esta pequeña pueda reencontrarse con sus seres queridos!