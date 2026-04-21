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    Perrita fue encontrada deambulando por La 70 con San Juan y buscan a su familia

    Si tú eres el dueño, la reconoces o tienes información sobre la familia de esta perrita, te pedimos que te comuniques de manera urgent

    Publicado por: SoloDuque

    Perrita fue encontrada deambulando por La 70 con San Juan y buscan a su familia

    Resumen: Si tú eres el dueño, la reconoces o tienes información sobre la familia de esta perrita, te pedimos que te comuniques de manera urgent

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En la madrugada del 19 de abril, una dulce peludita fue rescatada tras ser vista caminando sola y visiblemente desubicada por las calles de Medellín.

    Quienes la auxiliaron aseguran que, por su buen comportamiento y docilidad, es evidente que tiene una familia que seguramente la está buscando con desesperación.

    Detalles del hallazgo

    Para facilitar que sus dueños puedan reconocerla y reclamarla, compartimos la información clave sobre su rescate:

    Lugar donde fue vista: Intersección de La 70 con la calle San Juan, en Medellín.

    Fecha: Madrugada del 19 de abril.

    Temperamento: Es una perrita sumamente dulce, dócil y acostumbrada al contacto humano.

    ¿Cómo ayudar a que regrese a casa?

    Si tú eres el dueño, la reconoces o tienes información sobre la familia de esta perrita, te pedimos que te comuniques de manera urgente al siguiente número de contacto:

    📞 312 717 9736

    ¡Tu ayuda compartiendo y difundiendo este mensaje es fundamental para lograr que esta pequeña pueda reencontrarse con sus seres queridos!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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