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    Migración frenó ingreso de ‘Casey Red Beard’, extranjero vinculado a promoción de turismo sexual en Medellín

    Migración Colombia frenó en seco al extranjero gringo conocido como ‘Casey Red Beard’ y le aplicó la inadmisión.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Migración frenó ingreso de 'Casey Red Beard', extranjero vinculado a promoción de turismo sexual en Medellín
    Foto de Migración Colombia.
    Migración frenó ingreso de ‘Casey Red Beard’, extranjero vinculado a promoción de turismo sexual en Medellín

    Resumen: Migración Colombia ordenó la inadmisión de 'Casey Red Beard', un extranjero acusado de promover turismo con fines de explotación sexual en Medellín.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Migración Colombia aplicó una medida de inadmisión contra el ciudadano estadounidense conocido en las redes sociales como ‘Casey Red Beard’.

    El extranjero, quien pretendía ingresar al territorio nacional a bordo de un vuelo comercial procedente de Miami, fue interceptado en los filtros de control y devuelto de inmediato en un avión con destino a la misma ciudad de Florida, luego de que las autoridades presumieran que su objetivo final era desplazarse hacia Medellín para continuar con sus actividades ilícitas.

    Según el reporte oficial, este individuo cuenta con múltiples denuncias por la promoción explícita de turismo con fines de explotación sexual, principalmente en la ciudad de Medellín.

    Las investigaciones y antecedentes públicos apuntan a que el estadounidense promovía fiestas gratuitas en apartamentos de la capital paisa, garantizando alimentación y transporte para las mujeres asistentes, y lideraba un supuesto «Programa de Inmersión en Medellín» donde cobraba altas tarifas en dólares a extranjeros adinerados a cambio de cenas privadas, excursiones a diferentes zonas del país y fiestas exclusivas.

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    Entre el material probatorio y las publicaciones conocidas por las agencias de control, se encuentran escandalosos mensajes en los que uno de los organizadores de estos eventos señalaba de manera despectiva: “Mis clientes son millonarios y me pagan muy bien para lanzar fiestas donde solo haya chicas educadas (…) ellos no quieren conocer las chicas que están en el Lleras a las 2 a.m. ”.

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    Al respecto, la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, manifestó de forma contundente que «el extranjero habría sido denunciado por promover en redes sociales fiestas privadas y actividades dirigidas a ciudadanos extranjeros en Medellín, conductas que podrían estar asociadas a explotación sexual y trata de personas».

    Las alarmantes cifras de orden público migratorio revelan una ofensiva institucional sin precedentes en lo corrido del año 2026.

    Durante este periodo, la entidad ya ha reportado cerca de 90 extranjeros cobijados con la medida de inadmisión en todo el territorio nacional por riesgos de explotación sexual y conductas relacionadas con trata de personas, un dato que ya se acerca peligrosamente al total de 110 casos registrados durante todo el año 2025.

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