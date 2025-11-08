Resumen: La Fiscalía General de la Nación capturó y logró la medida de aseguramiento contra una mujer en Cali, señalada de someter a vejámenes sexuales y grabar a su hija de 6 años entre 2024 y 2025 para posible comercialización como pornografía infantil. La investigación se inició por la alerta del padre de la menor, quien encontró material explícito en un celular. A pesar de no aceptar los cargos por actos sexuales agravados y pornografía, la contundencia de las pruebas incautadas llevó a su reclusión carcelaria.

¡Inaceptable! Capturada madre señalada de abusar y grabar a su hija de 6 años en Cali

La Fiscalía General de la Nación logró la captura y judicialización de una mujer en Cali, Valle del Cauca, por su presunta responsabilidad en graves delitos sexuales cometidos contra su propia hija menor de edad. La procesada, cuyo nombre se mantiene en reserva para proteger la identidad de la víctima, fue asegurada en un establecimiento carcelario luego de no aceptar los cargos imputados por las autoridades.

Las actividades investigativas desplegadas por la Fiscalía pusieron en evidencia el actuar ilegal de la mujer, quien habría sometido a diferentes vejámenes sexuales a su hija de 6 años en varias oportunidades, en hechos registrados en su lugar de residencia entre 2024 y junio de 2025.

La investigación se inició gracias a la alerta del padre de la víctima, quien descubrió material explícito en un celular donde se evidenciaban las agresiones cometidas por la madre.

Tras la denuncia, las autoridades incautaron diferentes dispositivos electrónicos, en los que se identificaron al menos 13 grabaciones. Este material fílmico no solo probó los abusos reiterados, sino que también sugiere que habría sido objeto de comercialización.

Por la gravedad de los hallazgos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) de Cali le imputó los cargos de actos sexuales con menor de 14 años agravado y pornografía con persona menor de 18 años.

A pesar de que la procesada no aceptó su responsabilidad en las audiencias concentradas, la contundencia de las pruebas llevó a que se le impusiera medida de aseguramiento en un centro de reclusión.