Resumen: Alexánder Prado fue hallado responsable de secuestrar, abusar sexualmente y extorsionar a 14 mujeres en el Valle del Cauca entre julio y noviembre de 2022. Engañaba a sus víctimas con falsos ofrecimientos de transporte, las trasladaba a lugares apartados y las sometía a agresiones y amenazas de muerte. Algunas fueron secuestradas y se les exigió dinero a cambio de su libertad. Fue capturado en Cali gracias a un operativo conjunto del CTI, Ejército y Gaula de la Policía, y la audiencia de lectura de sentencia se realizará el 16 de diciembre.

¡Horror en el Valle del Cauca! Hombre enfrentará la justicia por abusar, secuestrar y extorsionar a 14 mujeres

La justicia avanza en un caso que conmocionó al Valle del Cauca. Alexánder Prado fue hallado responsable de múltiples delitos, incluyendo secuestro extorsivo, acceso carnal violento, hurto calificado y agravado, así como extorsión agravada y tentada, tras una investigación que evidenció su implicación en graves abusos sexuales contra 14 mujeres entre julio y noviembre de 2022.

Según el material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación, Alexánder Prado contactaba a sus víctimas a través de plataformas digitales o mediante engaños que simulaban transporte informal.

Una vez que las mujeres aceptaban los falsos ofrecimientos, eran recogidas en motocicleta y llevadas a lugares apartados en Palmira, Cali, Candelaria y Jamundí. Allí eran amenazadas de muerte, golpeadas y sometidas a abusos sexuales.

El fiscal seccional detalló que las edades de las víctimas oscilaban entre 20 y 40 años. Algunas fueron mantenidas secuestradas durante días, y en varios casos, Prado Cabezas exigió sumas de dinero que iban desde 3 hasta 300 millones de pesos a cambio de su liberación. Además, en nueve ocasiones hurtó los elementos de valor de las mujeres.

La captura de este hombre fue posible gracias a un operativo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Ejército Nacional y el grupo Gaula de la Policía Nacional, realizado en diciembre de 2022 en el barrio Laureano Gómez de Cali. Desde entonces, permanece privado de la libertad en un centro penitenciario.

La audiencia de lectura de sentencia, en la que se dará a conocer la pena exacta que deberá cumplir, está programada para el próximo 16 de diciembre.

Este caso, además de evidenciar la gravedad de los delitos cometidos, resalta la coordinación entre las autoridades judiciales y de seguridad para desarticular redes criminales y proteger a las víctimas.