¡Se le viene lío grande! Van a imputar al general (r) Zapateiro por presunto acoso sexual

Resumen: Fiscalía solicitó imputación contra el general (r) Zapateiro por presunto acoso sexual; el caso será evaluado por el Tribunal Superior de Bogotá.

La imputación contra el general en retiro Eduardo Zapateiro avanza en el ámbito judicial, luego de que la Fiscalía General de la Nación radicara la solicitud formal para adelantar audiencia por el presunto delito de acoso sexual.

El proceso se tramita ante instancias judiciales debido al fuero que cobija al excomandante del Ejército Nacional. De acuerdo con el ente acusador, la decisión de solicitar la imputación se basa en una denuncia que señala posibles conductas de intimidación y asedio de carácter sexual contra una subalterna, hechos que habrían ocurrido mientras el oficial se desempeñaba en uno de los cargos más altos de la institución militar.

La Fiscalía indicó que el caso fue asumido por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien recopiló elementos materiales probatorios, incluyendo el testimonio de la presunta víctima.

Según la información oficial, los hechos investigados estarían relacionados con comportamientos inapropiados dentro del entorno laboral en las Fuerzas Militares.

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En los próximos días, el Tribunal Superior de Bogotá deberá fijar la fecha para la audiencia en la que se formalizará la imputación de cargos.

Hasta el momento, Zapateiro no se ha pronunciado tras la reciente decisión de la Fiscalía. Sin embargo, en declaraciones anteriores, cuando el caso se hizo público, el general en retiro negó las acusaciones y aseguró que su conducta siempre ha estado guiada por principios de respeto y rectitud en su vida personal y profesional.

Las autoridades continúan con el trámite judicial para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

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