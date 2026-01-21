Resumen: Graves disturbios y locales incendiados deja operativo de desalojo en la Hacienda Virgen del Cobre en Necoclí. La ANT denuncia desinformación mientras líderes locales exigen transparencia.

Desalojo de la Hacienda Virgen del Cobre en Necoclí terminó en disturbios y choques contra la Policía

La tensión social en el Urabá antioqueño alcanzó su punto máximo este miércoles 21 de enero, cuando un operativo de desalojo en la Hacienda Virgen del Cobre desencadenó una batalla campal en el municipio de Necoclí.

Lo que inició como una diligencia judicial para recuperar un predio de más de 1.200 hectáreas, terminó con graves enfrentamientos entre civiles y unidades del ESMAD, extendiendo el caos hasta el casco urbano, donde un local comercial resultó envuelto en llamas tras el lanzamiento de artefactos incendiarios.

El conflicto en Necoclí tiene su origen en la disputa por la adjudicación de estas tierras, las cuales, según el Gobierno Nacional, deben ser destinadas a la reforma agraria y la reparación de víctimas. Sin embargo, un sector de la población local denuncia que el proceso ha beneficiado a asociaciones de otros municipios, dejando de lado a las familias de la zona que llevan años esperando una solución de vivienda. Esta percepción de exclusión ha sido el caldo de cultivo para las ocupaciones ilegales que hoy terminaron en violencia.

Desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT), su director, Gerardo Harman, defendió la legalidad del operativo y aseguró que la situación ha sido manipulada mediante la desinformación.

Según Harman, el predio es clave para la expansión urbana y se ha planeado una mesa de concertación con la alcaldía para crear un banco de suelo. No obstante, el funcionario fue enfático en señalar que el conflicto ha sido “promovido”, lo que generó una airada respuesta de líderes locales.

Al caer la tarde, el panorama en el casco urbano de Necoclí seguía siendo desolador. El humo de las barricadas y los restos de los objetos incendiados daban cuenta de la magnitud de la confrontación, que dejó varios capturados y daños materiales.

