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    Imputan cargos a Blessd y Dímelo Jara por presunto secuestro extorsivo agravado en Medellín

    La audiencia contra Blessd, Dímelo Jara y otros dos implicados avanza este 11 de junio tras haber sido aplazada.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Imputan cargos a Blessd y Dímelo Jara por presunto secuestro extorsivo agravado en Medellín
    Foto sacada de redes sociales.
    Imputan cargos a Blessd y Dímelo Jara por presunto secuestro extorsivo agravado en Medellín

    Resumen: La Fiscalía imputó cargos a Blessd y Dímelo Jara por un presunto secuestro extorsivo agravado ocurrido en Medellín. El caso se remonta a una reunión realizada en 2022.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Fiscalía General de la Nación avanzó este jueves 11 de junio con la audiencia de imputación de cargos contra el cantante urbano Blessd, su mánager Santiago Jaramillo, conocido como ‘Dímelo Jara’, y otras dos personas, por su presunta participación en un caso de secuestro extorsivo agravado ocurrido en Medellín en 2022.

    La diligencia judicial se llevó a cabo luego de haber sido aplazada inicialmente por problemas de salud del juez encargado.

    En esta ocasión, el proceso se desarrolló ante un juzgado de control de garantías de Medellín, donde la Fiscalía presentó formalmente los señalamientos contra los investigados.

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    Además de Stiven Mesa, nombre de pila de Blessd, también fueron vinculados al proceso Laura Moreno y Julián David. El ente acusador anunció que solicitará medida de aseguramiento dentro del caso.

    La investigación tiene origen en la denuncia presentada por Andrés Felipe Sánchez, conocido por interpretar a Ozuna en programas de imitación y por haber trabajado con un artista que realizaba presentaciones como imitador de Blessd.

    Según la versión del denunciante, el 1 de junio de 2022 fue citado junto a otra persona a un estudio de grabación ubicado en Medellín, donde presuntamente fue retenido contra su voluntad mientras le exigían firmar un documento para comprometerse a no seguir utilizando la imagen del cantante en espectáculos públicos.

    Sánchez aseguró que durante el encuentro le habrían quitado su teléfono celular y que recibió amenazas para obligarlo a aceptar las condiciones planteadas. Incluso afirmó que algunos de los presentes habrían exhibido un arma de fuego durante la reunión.

    Por su parte, la defensa de Blessd y de ‘Dímelo Jara’ ha sostenido que el encuentro estuvo relacionado con reclamaciones sobre el uso comercial no autorizado de la imagen y el nombre artístico del cantante.

    El proceso judicial continúa y será la justicia la que determine la responsabilidad de los implicados en los hechos investigados.

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