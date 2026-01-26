Resumen: Avanzan dos casos de presunta corrupción contra exfuncionarios de Daniel Quintero. El alcalde Fico confirmó que ya son 55 imputados y pidió penas superiores a 30 años de cárcel.

‘Se robaron a Medellín’: Fico anticipa que la Fiscalía pedirá 30 años de cárcel para Juan David Palacio

Este lunes 26 de enero se convirtió en una jornada histórica para la justicia en Medellín. Dos de los casos de presunta corrupción más sonados de la administración del exalcalde Daniel Quintero volvieron a los estrados, elevando a 55 el número de personas imputadas por irregularidades en el manejo de recursos públicos entre 2020 y 2023.

El alcalde Federico Gutiérrez no escatimó palabras al calificar lo ocurrido: “A nadie le puede quedar duda de que a Medellín se lo robaron. Esto no es un caso individual, es una organización criminal que diseñaron para saquear la ciudad”.

La primera audiencia de juicio oral comenzó a la 1:45 p.m. en el Juzgado 10 Penal del Circuito contra Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura, y Jorge Enrique Liévano, exgerente de Metroparques, por el caso de las zonas verdes de la ciudad.

La Fiscalía busca demostrar cómo se desviaron más de $5.200 millones de pesos de un contrato que originalmente debía ejecutar el Jardín Botánico de Medellín. En su lugar, el contrato de $12.500 millones fue entregado a la empresa Reforestadora El Líbano S.A.S.

Según denuncias ciudadanas y del alcalde Gutiérrez, el resultado fue devastador: las zonas verdes de la ciudad pasaron de ser jardines bien cuidados a convertirse en “rastrojos”, mientras el dinero presuntamente terminaba en manos de particulares y funcionarios de la anterior administración.

El caso de las zonas verdes y el proceso contra el exdirector del Área Metropolitana

El segundo proceso del día arrancó a las 3:30 p.m. y tiene como protagonista a Juan David Palacio Cardona, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por delitos como interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

La investigación gira en torno a seis contratos por más de $18.000 millones de pesos suscritos entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. Según el ente acusador, estos contratos no buscaban fortalecer la atención de emergencias, sino beneficiar a terceros mediante direccionamiento contractual.

Junto a Palacio Cardona, también son procesadas las exsubdirectoras ambientales Ana María Roldán y Diana María Montoya, además del contador de los bomberos, John Alberto Cardona Henao.

“La Fiscalía pedirá penas superiores a los 30 años para el exdirector del área metropolitana, Juan David Palacio, por hechos de corrupción. Ojalá cuente todo”, expresó el alcalde Gutiérrez.

Federico Gutiérrez reveló que el proceso avanza gracias a la colaboración de personas que se han acogido al principio de oportunidad, revelando detalles de cómo operaba la red criminal desde el interior de la Alcaldía y el Área Metropolitana.

Gutiérrez enfatizó que actualmente se contabilizan más de 650 hallazgos de irregularidades presentados por su gobierno.

“Con las audiencias de hoy, ya se completarán 55 imputados por corrupción de la anterior administración, incluyendo al jefe de la banda, que ya no solo está imputado por corrupción, sino que ya está en etapa de juicio”, señaló.

En el caso de los Bomberos de Itagüí, la exdirectora Misael Cadavid ya se encuentra privada de la libertad pagando por estos delitos tras recibir medida de aseguramiento. Ahora, la Fiscalía pedirá la misma medida para Juan David Palacio Cardona.

Según las investigaciones, a través de chats interceptados, interceptaciones telefónicas y testimonios de testigos, se ha ido revelando cómo operaba toda la red de corrupción que presuntamente saqueó las arcas de Medellín durante la administración Quintero.

Los procesos judiciales continuarán en los próximos meses, y se espera que más funcionarios de la administración Quintero sean llamados a rendir cuentas ante la justicia por las presuntas irregularidades cometidas durante el periodo 2020-2023.

