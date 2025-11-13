Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Feminicidio Agravado Necoclí: Madrastra es enviada a la cárcel acusada de matar a su hijastra de 6 años. Medicina Legal descartó versión de caída y confirmó maltrato sistemático.

Imputada por feminicidio agravado tras matar a hijastra de 6 años a golpes en Necoclí

Un juez de control de garantías de Vigía del Fuerte dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra una mujer acusada de asesinar a su hijastra de seis años a golpes en zona rural del municipio de Necoclí, Antioquia.

Los hechos, ocurridos el pasado 5 de noviembre, han generado una profunda conmoción en la población debido a la brutalidad del ataque contra la menor, quien convivía con su padre y la hoy procesada.

Según la investigación, la niña fue trasladada a un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales debido a las múltiples lesiones que presentaba en el cuerpo.

Al ser interrogada por las autoridades sobre la causa de las heridas, la madrastra se limitó a señalar que la menor «se había caído del lavadero».

Esta versión fue categóricamente descartada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El escalofriante informe forense reveló que la causa del deceso fue por múltiples traumas, evidenciando además que la niña había soportado torturas y maltrato infantil sistemático antes de su muerte.

Con base en la contundente evidencia forense y judicial, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron a la mujer el pasado 8 de noviembre en el municipio de Chigorodó.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna) de Antioquia le imputó el grave delito de feminicidio agravado. A pesar de las pruebas, la procesada se abstuvo de aceptar los cargos.

Finalmente, por decisión judicial, la investigada fue enviada a la cárcel mientras avanza en el caso.

