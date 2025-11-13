Atlético Nacional buscará ser cabeza de grupo frente a Junior: Estos son los convocados

Minuto30
    Buscando el punto invisible, Diego Arias, técnico de Atlético Nacional, anunció el grupo de convocados para enfrentar a Junior. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: El Atlético Nacional visitará al Junior de Barranquilla este jueves por la noche en la última jornada de la fase de "todos contra todos" de la Liga BetPlay II-2025, buscando asegurar el primer puesto del grupo. El técnico Diego Arias ha convocado a una amplia nómina de jugadores, que incluye a los porteros Luis Marquínez y Harlen Castillo, defensores como Andrés Felipe Román y Simón García, mediocampistas como Matheus Uribe y Edwin Cardona, y atacantes como Billy Arce, Marlos Moreno y Alfredo Morelos, con el objetivo de proteger el 'punto invisible' obtenido y cerrar esta fase con una victoria.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Atlético Nacional visita en la noche de este jueves a Junior de Barranquilla en la última fecha de la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay II-2025.

    Diego Arias, técnico verdolaga, anunció el grupo de jugadores convocados para visitar al conjunto tiburón.

    A Barranquilla viajaron Luis Marquínez, Harlen Castillo, Royer Caicedo, César Haydar, Simón García y Andrés Felipe Román.

    Adicionalmente fueron convocados Cristian Uribe, Andrés Salazar, Felipe Marín, Élkin Rivero y Matheus Uribe.

    Igualmente, el estratega llamó a Andy Batioja, Juan Manuel Rengifo, Juan Bauza, Edwin Cardona y Billy Arce.

    Finalmente, el grupo de encargados de proteger el ‘punto invisible’ lo completan Marino Hinestroza, Marlos Moreno, Dairon Asprilla y Alfredo Morelos.

    El compromiso, así como el resto de los otros siete juegos, se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla desde las 7 de la noche.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

