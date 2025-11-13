Atlético Nacional buscará ser cabeza de grupo frente a Junior: Estos son los convocados

Resumen: El Atlético Nacional visitará al Junior de Barranquilla este jueves por la noche en la última jornada de la fase de "todos contra todos" de la Liga BetPlay II-2025, buscando asegurar el primer puesto del grupo. El técnico Diego Arias ha convocado a una amplia nómina de jugadores, que incluye a los porteros Luis Marquínez y Harlen Castillo, defensores como Andrés Felipe Román y Simón García, mediocampistas como Matheus Uribe y Edwin Cardona, y atacantes como Billy Arce, Marlos Moreno y Alfredo Morelos, con el objetivo de proteger el 'punto invisible' obtenido y cerrar esta fase con una victoria.