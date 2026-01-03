¡Cayó en la Autopista Norte! Capturado con 242 kilos de marihuana y cargos por falsedad marcaria

Resumen: Durante un control policial en la Autopista Norte, entre Bello y Copacabana, fue capturado un hombre de 30 años que transportaba 242 kilos de marihuana en un vehículo particular. La droga, avaluada en cerca de 150 millones de pesos, fue incautada junto con un celular que será clave en la investigación. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía por tráfico de estupefacientes y falsedad marcaria.

Un procedimiento de control vial adelantado por la Policía Nacional en la Autopista Norte permitió la incautación de una significativa cantidad de marihuana que era movilizada en un vehículo particular. El operativo se desarrolló en el tramo que conecta a Bello con Copacabana, una de las vías con mayor flujo vehicular del norte del Valle de Aburrá.

Durante la verificación de rutina, los uniformados detectaron irregularidades en un automóvil que circulaba por el corredor vial. Al realizar la inspección, hallaron varios paquetes ocultos en el interior del vehículo, los cuales contenían aproximadamente 242 kilogramos de marihuana, distribuidos en empaques de color negro.

En el lugar fue capturado el conductor del automotor, un hombre de 30 años de edad, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Deberá responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, así como por falsedad marcaria, mientras avanzan las audiencias preliminares que definirán su situación judicial.

Esto le podría interesar: ¡Hidroituango en la mira! ANLA impone nueva multa millonaria por incumplimientos ambientales

Además de la sustancia ilícita, las autoridades incautaron un teléfono celular, elemento que será sometido a análisis técnico con el fin de obtener información que permita establecer rutas, contactos y posibles vínculos con estructuras criminales dedicadas al narcotráfico en el área metropolitana.

Según estimaciones oficiales, el cargamento tendría un valor cercano a 150 millones de pesos, lo que representa un impacto económico directo para las redes ilegales que operan en el Valle de Aburrá. La Policía Metropolitana reiteró que continuará fortaleciendo los controles en los principales ejes viales como parte de su estrategia para frenar el transporte y la distribución de estupefacientes en la región.