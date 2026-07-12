¡Impresionante volcamiento! Camión de carga sufrió aparatoso accidente en la autopista Medellín-Bogotá

Resumen: Un camión de carga sufrió un aparatoso volcamiento en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del sector Vestimundo, en jurisdicción de Marinilla. De acuerdo con el reporte preliminar, el accidente no dejó personas lesionadas, aunque sí ocasionó daños materiales y requirió la atención de las autoridades y organismos de emergencia.

Un accidente de tránsito registrado este domingo provocó afectaciones en la movilidad sobre la autopista Medellín-Bogotá, luego de que un camión de carga se volcara en el sector Vestimundo, jurisdicción del municipio de Marinilla, Oriente antioqueño.

El siniestro se presentó en horas del mediodía y obligó a restringir el tránsito vehicular mientras los organismos de emergencia y las autoridades competentes adelantaban las maniobras necesarias para atender la situación y restablecer la circulación en este importante corredor vial.

El vehículo quedó ocupando parte de la vía

De acuerdo con los primeros reportes conocidos, el camión terminó atravesado sobre la carretera tras el volcamiento, lo que ocasionó la obstrucción de ambos sentidos de la autopista y generó dificultades para los conductores que transitaban por el sector.

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Las autoridades coordinaron las labores para retirar el vehículo y garantizar las condiciones de seguridad antes de habilitar nuevamente el paso.

No se reportaron personas lesionadas

Según la información preliminar entregada por las autoridades de tránsito y transporte, el accidente no dejó personas heridas, por lo que el balance inicial se limitó a daños materiales y a las afectaciones en la movilidad ocasionadas por la emergencia.

Hasta el momento, no se han informado las causas que habrían originado el volcamiento del vehículo de carga.

Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con precaución por la zona, estar atentos a las indicaciones del personal encargado de la regulación vial y consultar el estado de la carretera antes de emprender sus desplazamientos por este corredor que conecta a Medellín con el Oriente antioqueño y el interior del país.