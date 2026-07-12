Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Caos en Segovia! Operativo contra la minería ilegal deja un muerto, dos heridos y fuertes disturbios

    La emergencia también dejó afectaciones a la comunidad y denuncias de agresiones contra integrantes del Cuerpo de Bomberos.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Caos en Segovia! Operativo contra la minería ilegal deja un muerto, dos heridos y fuertes disturbios
    Fotos: Tomadas de redes sociales
    ¡Caos en Segovia! Operativo contra la minería ilegal deja un muerto, dos heridos y fuertes disturbios

    Resumen: Un operativo de la fuerza pública contra la minería ilegal en zona rural de Segovia, Antioquia, dejó un balance preliminar de una persona muerta y dos heridas, además de fuertes disturbios y afectaciones a la comunidad. Durante la emergencia, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios denunció que varias de sus unidades fueron agredidas mientras atendían la situación. Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer lo ocurrido y determinar el alcance de los hechos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Una compleja situación de orden público se registró en la madrugada de este domingo 12 de julio en el municipio de Segovia, Nordeste de Antioquia, durante un operativo adelantado por la fuerza pública contra la minería ilegal. El procedimiento derivó en enfrentamientos con un grupo de personas que, según las autoridades, desarrollaban actividades de extracción irregular, dejando un balance preliminar de una persona fallecida y dos más heridas.

    Los hechos ocurrieron en zona rural del municipio, donde unidades de la Dirección Nacional de Carabineros desarrollaban acciones dirigidas a combatir la explotación ilícita de minerales y la ocupación irregular de socavones.

    La intervención derivó en enfrentamientos

    De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el operativo comenzó durante la madrugada y generó una reacción por parte de varias personas presentes en el lugar, lo que dio paso a alteraciones del orden público.

    En medio de la intervención fueron utilizados gases lacrimógenos para controlar la situación. Como consecuencia, habitantes de sectores cercanos, entre ellos adultos mayores y menores de edad, resultaron afectados y tuvieron que abandonar sus viviendas para alejarse de la zona donde se registraban los disturbios.

    Las autoridades mantienen el procedimiento mientras avanzan las verificaciones sobre lo ocurrido y continúan las acciones encaminadas a combatir la minería ilegal en este sector del Nordeste antioqueño.

    Bomberos denunciaron agresiones durante la emergencia

    En medio de la atención de la situación, integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Segovia acudieron para apoyar la evacuación de las personas afectadas. Sin embargo, según informó la institución, varias de sus unidades fueron agredidas cuando intentaban llegar al lugar.

    El comandante y representante legal del organismo de socorro, Wilson Plata, relató lo sucedido.

    «Llegando al barrio Taparal, son detenidos nuestras unidades, bajados del vehículo y agredidos físicamente. No estamos en ningún conflicto armado, somos neutrales».

    La denuncia fue dada a conocer por Blu Radio, medio que informó sobre las agresiones sufridas por los bomberos mientras atendían la emergencia.

    Continúan las investigaciones sobre los hechos

    Hasta el momento, el balance preliminar conocido da cuenta de una persona fallecida y dos lesionadas durante los enfrentamientos. De manera paralela, en redes sociales han circulado imágenes que mostrarían daños en algunas instalaciones del municipio; sin embargo, las autoridades aún no han entregado un reporte oficial sobre las afectaciones materiales.

    La operación hace parte de las acciones que buscan intervenir actividades relacionadas con la minería ilegal en el Nordeste antioqueño, una región que también enfrenta problemas de orden público por la presencia y disputa entre grupos armados ilegales.

    Mientras tanto, se espera un pronunciamiento oficial de la Policía Nacional que permita esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los enfrentamientos y confirmar el balance definitivo de la jornada.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.