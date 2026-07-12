Resumen: Un operativo de la fuerza pública contra la minería ilegal en zona rural de Segovia, Antioquia, dejó un balance preliminar de una persona muerta y dos heridas, además de fuertes disturbios y afectaciones a la comunidad. Durante la emergencia, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios denunció que varias de sus unidades fueron agredidas mientras atendían la situación. Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer lo ocurrido y determinar el alcance de los hechos.

¡Caos en Segovia! Operativo contra la minería ilegal deja un muerto, dos heridos y fuertes disturbios

Una compleja situación de orden público se registró en la madrugada de este domingo 12 de julio en el municipio de Segovia, Nordeste de Antioquia, durante un operativo adelantado por la fuerza pública contra la minería ilegal. El procedimiento derivó en enfrentamientos con un grupo de personas que, según las autoridades, desarrollaban actividades de extracción irregular, dejando un balance preliminar de una persona fallecida y dos más heridas.

Los hechos ocurrieron en zona rural del municipio, donde unidades de la Dirección Nacional de Carabineros desarrollaban acciones dirigidas a combatir la explotación ilícita de minerales y la ocupación irregular de socavones.

La intervención derivó en enfrentamientos

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el operativo comenzó durante la madrugada y generó una reacción por parte de varias personas presentes en el lugar, lo que dio paso a alteraciones del orden público.

Desde la madrugada se desarrolla un operativo militar en Segovia, nordeste de Antioquia, contra la presunta minería informal. La comunidad reportó afectaciones por gases lacrimógenos y alteraciones del orden público. pic.twitter.com/yna0NyBSpE — RCN Radio Medellín (@RCNMedellin) July 12, 2026

En medio de la intervención fueron utilizados gases lacrimógenos para controlar la situación. Como consecuencia, habitantes de sectores cercanos, entre ellos adultos mayores y menores de edad, resultaron afectados y tuvieron que abandonar sus viviendas para alejarse de la zona donde se registraban los disturbios.

Las autoridades mantienen el procedimiento mientras avanzan las verificaciones sobre lo ocurrido y continúan las acciones encaminadas a combatir la minería ilegal en este sector del Nordeste antioqueño.

Reportan ⚠️ difícil situación de orden público hoy domingo en el municipio de Segovia Antioquia Protestas dé los mineros pic.twitter.com/JzSPUmRC0B — Informativo #HeraldoDelNorte #Antioquia #Colombia (@soydeituango) July 12, 2026

Bomberos denunciaron agresiones durante la emergencia

En medio de la atención de la situación, integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Segovia acudieron para apoyar la evacuación de las personas afectadas. Sin embargo, según informó la institución, varias de sus unidades fueron agredidas cuando intentaban llegar al lugar.

El comandante y representante legal del organismo de socorro, Wilson Plata, relató lo sucedido.

«Llegando al barrio Taparal, son detenidos nuestras unidades, bajados del vehículo y agredidos físicamente. No estamos en ningún conflicto armado, somos neutrales».

La denuncia fue dada a conocer por Blu Radio, medio que informó sobre las agresiones sufridas por los bomberos mientras atendían la emergencia.

Continúan las investigaciones sobre los hechos

Hasta el momento, el balance preliminar conocido da cuenta de una persona fallecida y dos lesionadas durante los enfrentamientos. De manera paralela, en redes sociales han circulado imágenes que mostrarían daños en algunas instalaciones del municipio; sin embargo, las autoridades aún no han entregado un reporte oficial sobre las afectaciones materiales.

Hoy domingo sé presentan Protestas de los mineros en el casco urbano del municipio de Segovia Antioquia pic.twitter.com/UeTXnOLoNe — Informativo #HeraldoDelNorte #Antioquia #Colombia (@soydeituango) July 12, 2026

La operación hace parte de las acciones que buscan intervenir actividades relacionadas con la minería ilegal en el Nordeste antioqueño, una región que también enfrenta problemas de orden público por la presencia y disputa entre grupos armados ilegales.

Mientras tanto, se espera un pronunciamiento oficial de la Policía Nacional que permita esclarecer las circunstancias en las que se produjeron los enfrentamientos y confirmar el balance definitivo de la jornada.