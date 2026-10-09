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Resumen: Una impresionante fuga en una tubería de alta presión en la carrera Séptima de Bogotá provocó inundaciones y cortes de agua no previstos en Usaquén.

Impresionante daño en tubería de alta presión provocó inundación y dejó sin agua a media localidad en Bogotá

Una emergencia de proporciones mayores paralizó el norte de la capital del país durante la noche del pasado jueves 8 de octubre, luego de que se registrara la rotura de una tubería de alta presión en el concurrido corredor de la carrera Séptima con calle 123, en la localidad de Usaquén.

El impresionante daño generó una grave inundación en la vía que incluso habría afectado la estructura de una estación de servicio cercana, desatando momentos de tensión entre conductores y transeúntes que reportaron el gigantesco chorro de agua disparado hacia la superficie.

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Para atender la contingencia, equipos técnicos y operativos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) intervinieron la línea matriz nororiental, maniobras que obligaron a suspender de manera temporal el suministro del líquido vital en múltiples barrios y sectores residenciales.

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Las restricciones impactan el polígono comprendido entre las calles 119 y 198, afectando zonas como Usaquén Nuevo, Soratama, Unicerros, El Codito y Bosques de Medina.

Para mitigar la situación, la entidad dispuso el abastecimiento alternativo mediante carrotanques, priorizando clínicas y puntos críticos, mientras avanza en la instalación de accesorios y soldadura con la previsión de normalizar el servicio de agua al caer la noche de este viernes 9 de octubre.

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