Resumen: El legendario delantero samario Eduardo Emilio Vilarete falleció a los 73 años. Recordado por ser el autor del gol número 100 de la Selección Colombia y brillar en Atlético Nacional y Unión Magdalena.

Goleador de Nacional y la Selección Colombia murió: Vilarete falleció a los 73 años

Minuto30.com .- El fútbol profesional colombiano está de luto. Este viernes 9 de octubre de 2026 se confirmó el sensible fallecimiento del exdelantero samario Eduardo Emilio Vilarete, a los 73 años de edad. La noticia sobre la partida de una de las grandes figuras del gol de las décadas de 1970 y 1980 en el país entristece a hinchas, clubes y excompañeros de cancha.

Vilarete, recordado por su potencia física, olfato goleador y gran cabezazo, dejó una huella imborrable en las instituciones que defendió y en el historial de la Selección Colombia.

El autor de un hito histórico con la ‘Tricolor’

Nacido en Santa Marta, Eduardo Vilarete construyó una destacada trayectoria en el balompié nacional. Su nombre quedó grabado con letras doradas en los libros de estadística del combinado patrio al haber marcado el gol número 100 en la historia de la Selección Colombia.

A nivel de clubes, Vilarete fue un referente de ataque temido por las defensas rivales. Tuvo memorables pasos por el Unión Magdalena, equipo de su tierra natal, y por el Atlético Nacional, donde se consagró como un goleador de época, dejando además destellos de su calidad en otros planteles del fútbol profesional y en el exterior.

Su compleja batalla de salud

En los últimos meses, el estado de salud del exfutbolista se había visto seriamente comprometido. En agosto de este mismo año, el ‘flaco’ Vilarete tuvo que ser sometido a una cirugía de amputación de su pierna izquierda debido a la gravedad de una condición médica que lo aquejaba.

En aquel momento, el gremio del fútbol colombiano, desde exfutbolistas hasta directivos e hinchas de distintas generaciones, se volcó en mensajes de apoyo, homenajes y gestos de solidaridad con el ídolo y su familia.

Exequias e insignes homenajes

El deceso fue confirmado oficialmente por sus familiares más cercanos, quienes hicieron público un mensaje de profunda gratitud hacia la comunidad deportiva y los fanáticos por las incontables muestras de cariño y acompañamiento recibidas durante la última etapa de su vida.

Según informaron los allegados del exatacante:

Honras fúnebres: Las exequias principales se llevarán a cabo en la ciudad de Ibagué.

Homenaje en su tierra: Posteriormente, sus restos o cenizas serán trasladados a Santa Marta, donde la comunidad samaria y la fanaticada del Unión Magdalena le rendirán un homenaje de despedida al histórico artillero.