¡Qué envidia! Así quedará el estadio Metropolitano de Barranquilla

    Barranquilla licita ampliación del Estadio Metropolitano: más de 60 mil sillas y $180 mil millones para infraestructura de talla global. Foto: Tomada de X @AlejandroChar
    El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, ha generado gran expectativa al anunciar el inicio oficial del proceso de licitación para la modernización y ampliación del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

    El mandatario compartió la noticia que promete transformar el icónico escenario deportivo en una instalación de «otro nivel» a la altura de los mejores del continente.

    La ambiciosa obra contempla una inversión de $180 mil millones de pesos, provenientes de los recursos de la ciudad.

    El objetivo principal de la remodelación es llevar la capacidad del «Metro» a más de 60 mil silla.

    Con ello buscan super su aforo actual y cumplir con todas las especificaciones de un escenario deportivo moderno y de talla internacional.

    «Acabamos de publicar la licitación para la ampliación y remodelación del estadio Metropolitano,» afirmó el alcalde Char.

    El mandatario barranquillero destacó que “con la inversión de la «platica de los barranquilleros, muy pronto el Metro será un estadio con más de 60 mil sillas y todas las especificaciones de un escenario de otro nivel.»

    Esta modernización no solo beneficiará al fútbol Junior que juega en ese escenario, sino también a la Selección Colombia.

    El nuevo Metropolitano también posiciona a Barranquilla como una ciudad con la infraestructura necesaria para albergar grandes eventos deportivos y culturales de magnitud global.

    Se espera que la publicación de la licitación dé paso rápidamente a la selección de la firma encargada de ejecutar la obra, con la mira puesta en que el nuevo y ampliado «Metro» sea una realidad en el menor tiempo posible.

    <blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»>Acabamos de publicar la licitación para la ampliación y remodelación del estadio Metropolitano. <br><br>Con una inversión de $180 mil millones de la platica de los barranquilleros, muy pronto el Metro será un estadio con más de 60 mil sillas y todas las especificaciones de un escenario… <a href=»https://t.co/mDPh6cloBp»>pic.twitter.com/mDPh6cloBp</a></p>&mdash; Alejandro Char (@AlejandroChar) <a href=»https://twitter.com/AlejandroChar/status/1976256001490747694?ref_src=twsrc%5Etfw»>October 9, 2025</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

