Rumbo a España, Italia y Bahréin: El Equipo Nacional de Karts inicia su sueño mundialista

    Pilotos colombianos de karting son presentados para representar al país en Campeonatos Mundiales en España, Italia y Bahréin. Foto: COC
    Resumen: El Equipo Nacional de Karts de Colombia fue presentado oficialmente este miércoles en el Comité Olímpico Colombiano (COC) en una ceremonia que contó con la presencia de figuras clave como Ana Edurne Camacho Corredor y Jorge Franco Pineda del COC, y Jorge Cortés, presidente de la Federación Colombiana de Karts. Durante el evento, se les entregó la bandera del país y de la federación a los pilotos, a quienes los directivos felicitaron y catalogaron como "futuros campeones" y "embajadores" que llevarán "en alto el nombre del país". Esta delegación emprenderá su sueño mundialista participando en varias competencias internacionales en las próximas semanas, incluyendo la Tillotson T4 Nations Cup en Valencia, España, el International Grand Final Easykart y la Rok Final en Lonato, Italia, y la RMC Grand Finals en Bahréin.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El equipo nacional que representará a Colombia en los próximos Campeonatos Mundiales de Karting fue presentado oficialmente este miércoles en el auditorio Jorge Enrique Molina Mariño del Comité Olímpico Colombiano, COC.

    El evento de presentación contó con la presencia de importantes figuras, incluyendo a Ana Edurne Camacho Corredor, Secretaria General del COC; Jorge Franco Pineda, tesorero del COC; y Jorge Cortés, presidente de la Federación Colombiana de Karts.

    Durante la ceremonia, se hizo la entrega de la bandera del país y la bandera de la Federación Colombiana de Karts a los pilotos que componen la delegación nacional.

    El tesorero del COC, Jorge Franco, felicitó a los deportistas, a quienes llamó «futuros campeones», y les deseó lo mejor, instándolos a «disfrutar esta experiencia» y a «dejar en alto sus banderas y las de sus familias».

    En la misma línea, la Secretaria General del COC, Ana Edurne Camacho Corredor, destacó el orgullo de ver a los niños representar al país, calificándolos como «los verdaderos representantes y embajadores».

    Por su parte, el presidente de la Federación, Jorge Cortés, agradeció al Comité Olímpico Colombiano por el «apoyo y espacio» brindado a la Federación y al deporte, y reconoció la energía de los pilotos por llevar «en alto el nombre del país en cada presentación».

    Los deportistas colombianos tendrán participación en varias competencias internacionales. Tillotson T4 Nations Cup en Valencia, España.

    También el International Grand Final Easykart en South Garda Karting (Lonato – Italia).

    Igualmente, Rok Final del 14 al 18 de octubre en Lonato, Italia y finalmente RMC Grand Finals del 29 de noviembre al 6 de diciembre en Bahréin.

    A continuación, la lista de pilotos que integran el equipo colombiano:

    Tillotson:

    Juan Esteban Botero
    Cristian Soto

    Rotax Max Challenge:

    Alejandro Cardona – Micro Max.
    Barlahan Gil – Mini Max.
    Juan Camilo Reyes – Junior Max
    Jose Schirmer – Senior Max
    Tomás Guerrero – DD2.
    Federico Moreno -DD2 ÉLITE.

    Rok Cup:

    Campeones

    Thiago Romero – Mini U10
    Samuel Tatis – Mini Rok
    Javier Felipe Chaparro – Junior Rok
    Lorenzo Lopez – Senior Rok
    Geronimo Gomez – Shifter Senior
    Juan Esteban Unigarro – Shifter Master

    Otros representantes al mundial de Rok Cup.

    Mateo Gómez – Mini U10 Rok
    Rafael González – Mini U10
    Samuel Ávila – Mini U10
    Amador Martínez – Senior Rok
    Santiago Aguilar – Shifter Senior

