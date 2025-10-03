Rumbo a España, Italia y Bahréin: El Equipo Nacional de Karts inicia su sueño mundialista

Resumen: El Equipo Nacional de Karts de Colombia fue presentado oficialmente este miércoles en el Comité Olímpico Colombiano (COC) en una ceremonia que contó con la presencia de figuras clave como Ana Edurne Camacho Corredor y Jorge Franco Pineda del COC, y Jorge Cortés, presidente de la Federación Colombiana de Karts. Durante el evento, se les entregó la bandera del país y de la federación a los pilotos, a quienes los directivos felicitaron y catalogaron como "futuros campeones" y "embajadores" que llevarán "en alto el nombre del país". Esta delegación emprenderá su sueño mundialista participando en varias competencias internacionales en las próximas semanas, incluyendo la Tillotson T4 Nations Cup en Valencia, España, el International Grand Final Easykart y la Rok Final en Lonato, Italia, y la RMC Grand Finals en Bahréin.
El equipo nacional que representará a Colombia en los próximos Campeonatos Mundiales de Karting fue presentado oficialmente este miércoles en el auditorio Jorge Enrique Molina Mariño del Comité Olímpico Colombiano, COC.
El evento de presentación contó con la presencia de importantes figuras, incluyendo a Ana Edurne Camacho Corredor, Secretaria General del COC; Jorge Franco Pineda, tesorero del COC; y Jorge Cortés, presidente de la Federación Colombiana de Karts.
Durante la ceremonia, se hizo la entrega de la bandera del país y la bandera de la Federación Colombiana de Karts a los pilotos que componen la delegación nacional.
El tesorero del COC, Jorge Franco, felicitó a los deportistas, a quienes llamó «futuros campeones», y les deseó lo mejor, instándolos a «disfrutar esta experiencia» y a «dejar en alto sus banderas y las de sus familias».
En la misma línea, la Secretaria General del COC, Ana Edurne Camacho Corredor, destacó el orgullo de ver a los niños representar al país, calificándolos como «los verdaderos representantes y embajadores».
Por su parte, el presidente de la Federación, Jorge Cortés, agradeció al Comité Olímpico Colombiano por el «apoyo y espacio» brindado a la Federación y al deporte, y reconoció la energía de los pilotos por llevar «en alto el nombre del país en cada presentación».
Los deportistas colombianos tendrán participación en varias competencias internacionales. Tillotson T4 Nations Cup en Valencia, España.
También el International Grand Final Easykart en South Garda Karting (Lonato – Italia).
Igualmente, Rok Final del 14 al 18 de octubre en Lonato, Italia y finalmente RMC Grand Finals del 29 de noviembre al 6 de diciembre en Bahréin.
Juan Esteban Botero
Cristian Soto
Alejandro Cardona – Micro Max.
Barlahan Gil – Mini Max.
Juan Camilo Reyes – Junior Max
Jose Schirmer – Senior Max
Tomás Guerrero – DD2.
Federico Moreno -DD2 ÉLITE.
Thiago Romero – Mini U10
Samuel Tatis – Mini Rok
Javier Felipe Chaparro – Junior Rok
Lorenzo Lopez – Senior Rok
Geronimo Gomez – Shifter Senior
Juan Esteban Unigarro – Shifter Master
Mateo Gómez – Mini U10 Rok
Rafael González – Mini U10
Samuel Ávila – Mini U10
Amador Martínez – Senior Rok
Santiago Aguilar – Shifter Senior
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.