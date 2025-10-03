El equipo nacional que representará a Colombia en los próximos Campeonatos Mundiales de Karting fue presentado oficialmente este miércoles en el auditorio Jorge Enrique Molina Mariño del Comité Olímpico Colombiano, COC.

El evento de presentación contó con la presencia de importantes figuras, incluyendo a Ana Edurne Camacho Corredor, Secretaria General del COC; Jorge Franco Pineda, tesorero del COC; y Jorge Cortés, presidente de la Federación Colombiana de Karts.

Durante la ceremonia, se hizo la entrega de la bandera del país y la bandera de la Federación Colombiana de Karts a los pilotos que componen la delegación nacional.

El tesorero del COC, Jorge Franco, felicitó a los deportistas, a quienes llamó «futuros campeones», y les deseó lo mejor, instándolos a «disfrutar esta experiencia» y a «dejar en alto sus banderas y las de sus familias».

En la misma línea, la Secretaria General del COC, Ana Edurne Camacho Corredor, destacó el orgullo de ver a los niños representar al país, calificándolos como «los verdaderos representantes y embajadores».

Rumbo a España, Italia y Bahréin: El Equipo Nacional de Karts inicia su sueño mundialista

Por su parte, el presidente de la Federación, Jorge Cortés, agradeció al Comité Olímpico Colombiano por el «apoyo y espacio» brindado a la Federación y al deporte, y reconoció la energía de los pilotos por llevar «en alto el nombre del país en cada presentación».

Los deportistas colombianos tendrán participación en varias competencias internacionales. Tillotson T4 Nations Cup en Valencia, España.

También el International Grand Final Easykart en South Garda Karting (Lonato – Italia).

Igualmente, Rok Final del 14 al 18 de octubre en Lonato, Italia y finalmente RMC Grand Finals del 29 de noviembre al 6 de diciembre en Bahréin.

A continuación, la lista de pilotos que integran el equipo colombiano:

Tillotson:

Juan Esteban Botero

Cristian Soto

Rotax Max Challenge:

Alejandro Cardona – Micro Max.

Barlahan Gil – Mini Max.

Juan Camilo Reyes – Junior Max

Jose Schirmer – Senior Max

Tomás Guerrero – DD2.

Federico Moreno -DD2 ÉLITE.

Rok Cup:

Campeones

Thiago Romero – Mini U10

Samuel Tatis – Mini Rok

Javier Felipe Chaparro – Junior Rok

Lorenzo Lopez – Senior Rok

Geronimo Gomez – Shifter Senior

Juan Esteban Unigarro – Shifter Master

Otros representantes al mundial de Rok Cup.

Mateo Gómez – Mini U10 Rok

Rafael González – Mini U10

Samuel Ávila – Mini U10

Amador Martínez – Senior Rok

Santiago Aguilar – Shifter Senior

