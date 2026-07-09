¡Imparable! Hamilton sigue conquistando escenarios y ahora abrirá los 16 conciertos de Ryan Castro en EE. UU.

Resumen: Hamilton fue confirmado como el invitado especial que abrirá los 16 conciertos de la gira "Sendé: The Last Dance Tour" de Ryan Castro en Estados Unidos, entre septiembre y octubre. El cantante cartagenero se presentará en ciudades como Boston, Orlando, Washington D. C. y Las Vegas, llevando su propuesta afrocaribeña a miles de asistentes y consolidando uno de los pasos más importantes de su carrera en el mercado internacional.
Hamilton sigue ampliando su presencia en la escena internacional. El cantante cartagenero fue confirmado como el invitado especial que abrirá todos los conciertos de la gira «Sendé: The Last Dance Tour», encabezada por Ryan Castro en Estados Unidos, una oportunidad que lo llevará a presentarse en algunos de los escenarios más importantes del circuito latino entre septiembre y octubre de este año.
Con esta participación, el artista tendrá la posibilidad de mostrar su propuesta musical ante miles de asistentes a lo largo de 16 ciudades estadounidenses, consolidando uno de los pasos más relevantes de su carrera fuera de Colombia.
Abrirá cada una de las fechas de la gira
El recorrido comenzará el próximo 6 de septiembre en Atlantic City y concluirá el 10 de octubre en Las Vegas, con una agenda que también incluye presentaciones en ciudades como Boston, Washington D. C., Orlando, Tampa, Charlotte, Nashville, San Antonio y San José, entre otros destinos.
En cada una de esas fechas, Hamilton será el encargado de abrir el espectáculo antes de la presentación principal de Ryan Castro, lo que le permitirá llegar a nuevos públicos dentro de uno de los mercados más importantes para la música latina.
La invitación representa un nuevo logro para el cantante, quien continúa fortaleciendo su presencia internacional mientras expande el alcance de su proyecto artístico.
Un nuevo impulso para su carrera
Durante los últimos años, Hamilton ha venido construyendo una trayectoria que le ha permitido posicionarse como una de las nuevas figuras de la música colombiana, gracias a una propuesta inspirada en los sonidos afrocaribeños y en la identidad cultural de Cartagena.
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Ese crecimiento también lo ha llevado a compartir escenario con artistas reconocidos de la industria y a consolidar un estilo propio que ha despertado el interés de diferentes públicos dentro y fuera del país.
Su participación en la gira de Ryan Castro llega en un momento clave de su carrera, luego de un periodo marcado por nuevos reconocimientos y oportunidades que han fortalecido su proyección internacional.
El sonido de Cartagena llegará a nuevos escenarios
Además del reto que implica formar parte de una gira de estas dimensiones, Hamilton tendrá la oportunidad de presentar su música ante miles de personas en diferentes ciudades de Estados Unidos, ampliando su presencia en el mercado internacional y llevando el sello musical del Caribe colombiano a nuevos escenarios.
Para el artista, esta experiencia representa una vitrina para continuar conectando con audiencias de distintos países y seguir consolidando un proyecto que ha crecido de manera constante gracias a la combinación de ritmos afrobeat, sonidos caribeños y una identidad estrechamente ligada a sus raíces cartageneras.
Con esta nueva etapa, Hamilton suma un importante capítulo a su carrera y continúa posicionándose como una de las apuestas colombianas con mayor proyección dentro de la música latina.
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