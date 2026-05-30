Resumen: Las autoridades migratorias hacen un llamado urgente a la ciudadanía y a los viajeros internacionales para que reprogramen sus itinerarios y eviten desplazarse hacia las zonas de frontera durante este periodo

¡Atención viajeros! Entró en vigencia el cierre total de fronteras por las elecciones presidenciales

Minuto30.com .- Desde las 6:00 p.m. de este sábado 30 de mayo, el Gobierno Nacional, a través de Migración Colombia, ha hecho efectivo el cierre temporal de las fronteras del país. Esta medida excepcional tiene como objetivo principal garantizar la seguridad, el orden público y el normal desarrollo de la jornada electoral de este domingo 31 de mayo, donde los colombianos elegirán al próximo presidente de la República.

Detalles clave de la restricción

La directora de la entidad explicó los alcances de esta medida gubernamental para que los viajeros tomen sus precauciones:

Vigencia del cierre: Inició hoy sábado 30 de mayo a las 6:00 p.m. y se extenderá hasta el lunes 1 de junio a las 6:00 a.m.

Áreas afectadas: La restricción de paso y tránsito aplica estrictamente para todos los puestos de control fronterizo terrestres y fluviales a nivel nacional.

Marco legal: Esta directriz obedece al estricto cumplimiento del Decreto 0188 de 2026.

Despliegue del ‘Plan Democracia 2026’

Para asegurar que la medida se cumpla a cabalidad y evitar alteraciones en las zonas limítrofes, Migración Colombia ha activado un plan de choque interinstitucional. Durante las 36 horas que durará el cierre, se mantendrá una presencia permanente y controles reforzados en articulación directa con:

Las Fuerzas Militares.

La Policía Nacional.

Recomendaciones a la ciudadanía

Las autoridades migratorias hacen un llamado urgente a la ciudadanía y a los viajeros internacionales para que reprogramen sus itinerarios y eviten desplazarse hacia las zonas de frontera durante este periodo. Asimismo, recomiendan mantenerse informados únicamente a través de los canales y redes oficiales de Migración Colombia para evitar contratiempos.

Recomendaciones de Migración Colombia