¡Impacto internacional! Ejército desmantela laboratorio que enviaba cocaína a México y EE. UU.

Resumen: En Barbacoas, Nariño, fue desmantelado un laboratorio del GAO-r Iván Ríos con capacidad de producir cuatro toneladas de cocaína al mes. Se incautaron más de 1.600 kilos de droga y químicos, y se detectaron rutas de envío hacia México y Estados Unidos, afectando la economía ilícita del grupo.

En la vereda Bocas de Albín, municipio de Barbacoas, Nariño, fue localizado y destruido un laboratorio de procesamiento de cocaína perteneciente al grupo armado organizado residual (GAO-r) Iván Ríos. La infraestructura, compuesta por nueve subestructuras y con capacidad de producir hasta cuatro toneladas de cocaína al mes, estaba valorada en aproximadamente 10.000 millones de pesos.

Durante la operación, se incautaron 1.615 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 1.012 galones de base de cocaína en suspensión, 950 galones de cocaína líquida, 400 kilogramos de ácido sulfúrico y 385 galones de hidrocarburos.

Esto le podría interesar: ¡Horror en Moniquirá! Docente señalado de abusar de sus alumnas de 5 y 6 años fue asegurado en prisión

Según información de inteligencia, esta organización mantiene nexos con carteles del narcotráfico en México, usando rutas que atraviesan el Pacífico colombiano y zonas costeras de Ecuador para transportar la droga hacia Estados Unidos y México.

Con la destrucción del laboratorio se evitó la circulación de alrededor de 1.615.000 dosis de cocaína, un golpe a la economía ilícita del GAO-r Iván Ríos. La operación forma parte de una serie de intervenciones que buscan desarticular las estructuras de producción y tráfico de estupefacientes en la región.