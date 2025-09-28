Resumen: Un juez envió a prisión a Pedro Nel García, profesor y director de un taller de artes en Moniquirá, tras ser imputado por actos sexuales con menor de 14 años agravado. La Fiscalía probó que el hombre abusó de dos de sus alumnas, de cinco y seis años, entre 2020 y 2023, aprovechando su posición. La denuncia provino del colegio de las menores, que activó los protocolos de protección.

¡Horror en Moniquirá! Docente señalado de abusar de sus alumnas de 5 y 6 años fue asegurado en prisión

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Pedro Nel García, profesor y director de un taller de artes en Moniquirá (Boyacá), señalado de haber abusado sexualmente de dos de sus alumnas de cinco y seis años.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos habrían ocurrido entre enero de 2020 y agosto de 2023, periodo en el cual el docente presuntamente aprovechó su cercanía con las familias y el hecho de que las niñas asistían solas a sus clases para agredirlas. Además, las habría intimidado para que guardaran silencio.

La situación salió a la luz cuando las víctimas contaron lo sucedido a profesores y orientadores de la institución educativa donde estudiaban, quienes de inmediato activaron los protocolos de protección y denunciaron el caso ante las autoridades competentes.

Con el material probatorio en su contra, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, capturó a García en Moniquirá. Posteriormente, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

El procesado no aceptó los cargos, pero deberá permanecer privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.