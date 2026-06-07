Resumen: En su frenética huida, los atacantes colisionaron la camioneta contra una patrulla de la Brigada Militar y otros vehículos particulares que se encontraban en la zona.

¡Uno lo mató, el otro amenazó a las acompañantes y el tercero lo remató! Brutal ataque con fusil contra «lila», líder de banda delincuencial brasileña

Un brutal ataque armado sacudió la tranquilidad de la ciudad de Canoas (Región Metropolitana de Porto Alegre, Brasil) en las primeras horas de la noche, cuando un reconocido cabecilla criminal fue ejecutado a tiros con armamento de guerra a las afueras de un establecimiento comercial.

Los detalles del ataque armado

El violento episodio se registró cerca de las 7:05 p. m. en el estacionamiento de la cadena de supermercados Stok Center. Según los informes de la Policía local, un grupo de sicarios fuertemente armados llegó al lugar a bordo de una camioneta Land Rover Evoque de color negro y abrió fuego indiscriminado utilizando fusiles contra el hombre, causándole la muerte en el sitio.

En su frenética huida con rumbo hacia el municipio de Cachoeirinha, los atacantes colisionaron la camioneta contra una patrulla de la Brigada Militar y otros vehículos particulares que se encontraban en la zona.

El video muestra lo que pasó con «lila»

En video se ve como cuatro hombres vestidos de negro y con pasamontañas llegan por entre los carros, mientras la victima está acompañado de dos mujeres y están guardando las compras.

Uno de los atacantes habría amenazado a las acompañantes, mientras otro se para detrás de «lila» y le dispara a quemaropa en la cabeza y el tercero lo remata; acto seguido las mujeres huyen del lugar, mientras los sicarios se escabuyen entre los carros, sin embargo uno de ellos regresa y saca otra arma y vacía las balas en contra de su víctima, dejándolo «como un colador»; el cuarto individuo sería el campanero, pues si bien no interviene directamente en el ataque se queda rezagado pendiente de lo que pasa en el lugar.

¿Quién era la víctima?

El hombre asesinado fue identificado por las autoridades como Jolair Lourenço Gomes Siqueira, de 44 años de edad, conocido en el mundo del crimen bajo el alias de ‘Lila’.

De acuerdo con el expediente policial, la víctima era un temido líder de facciones criminales en el sur de Brasil. Su prontuario incluye los siguientes datos:

Tenía antecedentes judiciales por homicidio, tráfico de drogas y hurto.

Había cumplido condena en la Penitenciaría de Alta Seguridad de Charqueadas (PASC).

En la década de 2010 fue integrante de la peligrosa cuadrilla ‘Os Manos’, pero posteriormente migró a la facción criminal conocida como ‘Bala na Cara’.

Las autoridades lo señalaban como el jefe absoluto del tráfico de estupefacientes en los condominios MQ, ubicados en el barrio Guajuviras de Canoas.

Investigación en curso

El caso ha sido asumido de inmediato por la Comisaría de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP) de Canoas. En este momento, las autoridades se encuentran recolectando material probatorio y revisando las cámaras de seguridad del supermercado que habrían captado el letal ataque, mientras avanzan en los operativos para dar con el paradero de los sicarios, ya que hasta el momento no se reportan capturas.