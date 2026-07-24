Resumen: Karol G fue seleccionada por la Cámara de Comercio de Hollywood para recibir una estrella en el Paseo de la Fama durante la temporada 2027. La artista colombiana hará parte del grupo de 32 personalidades homenajeadas por su trayectoria en la industria del entretenimiento, consolidando un nuevo hito en su carrera y convirtiéndose en una de las colombianas distinguidas con este reconocimiento.

¡Colombia vuelve a brillar en Hollywood! Karol G tendrá su propia estrella en el Paseo de la Fama

La cantante colombiana Karol G sumará un nuevo reconocimiento a su carrera internacional. La Cámara de Comercio de Hollywood confirmó que la artista fue elegida para recibir una estrella en el icónico Paseo de la Fama durante la temporada 2027, un homenaje reservado para figuras que han dejado una huella significativa en la industria del entretenimiento.

Con este anuncio, la intérprete de éxitos como TQG, Provenza y Si antes te hubiera conocido pasará a formar parte del emblemático bulevar de Los Ángeles, donde aparecen algunas de las personalidades más influyentes de la música, el cine, la televisión y otras áreas del entretenimiento.

Karol G fue seleccionada entre 32 personalidades

La designación fue anunciada el 23 de julio por la Cámara de Comercio de Hollywood, entidad encargada de escoger cada año a las figuras que recibirán este reconocimiento.

En la temporada 2027 serán homenajeadas 32 personalidades pertenecientes a diferentes categorías, entre ellas música, cine, televisión, teatro, radio y entretenimiento deportivo.

La elección de Karol G llega en un momento importante de su carrera, ya que este 24 de julio inicia oficialmente su gira ‘Tropicoqueta Tour’, con la que recorrerá distintos escenarios internacionales.

Billboard confirmó la lista de homenajeados

La revista Billboard también informó sobre la selección de los artistas que recibirán una estrella y destacó a la cantante colombiana dentro del grupo de músicos elegidos.

«Karol G, David Guetta, The Ramones, Grandmaster Flash y el fallecido Waylon Jennings están entre las estrellas de la música que recibirán estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood en el próximo año. Ellos, junto con otros 27 nombres del mundo de la música, el cine, la televisión, el teatro y el entretenimiento deportivo, fueron anunciados en una conferencia de prensa que se transmitió en vivo desde Funko Hollywood en Hollywood el jueves (23 de julio)».

Además de Karol G, entre los seleccionados aparecen artistas y figuras reconocidas internacionalmente como David Guetta, Linkin Park, The Ramones, Pedro Pascal, Lisa Kudrow, Elle Fanning, Dakota Fanning, Kate Hudson, Idris Elba, Keke Palmer, Adam Scott, Raven-Symoné y Bill Lawrence, entre otros.

Será la tercera colombiana en recibir este reconocimiento

Con este homenaje, Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de Karol G, se convertirá en la tercera colombiana en obtener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

La primera fue Shakira, quien recibió este reconocimiento el 8 de noviembre de 2011. Posteriormente, el 7 de mayo de 2015, la actriz Sofía Vergara también fue distinguida con una estrella, acompañada por parte del elenco de la serie Modern Family.

Ahora será el turno de la artista paisa, que se unirá al selecto grupo de colombianas presentes en este emblemático lugar, compartiendo espacio con reconocidas figuras de la industria como Michael Jackson, Frank Sinatra, Elvis Presley y otras celebridades que ya cuentan con este homenaje.

KAROL G tendra su propia estrella de la fama en Hollywood. Esto debido a su impacto global en la música y por la excelencia trayectoria de su carrera. VIVA COLOMBIA, VIVA LATAM! 🥹❤️‍🩹✊🏽 pic.twitter.com/NPtbw67RJo — Karol G Stats (@KarolGWW) July 23, 2026

Aún no hay fecha para la ceremonia

Por ahora, la Cámara de Comercio de Hollywood no ha informado cuándo se llevará a cabo la ceremonia de entrega de la estrella de Karol G. Como es habitual, las fechas de estos actos suelen anunciarse pocos días antes de cada reconocimiento.

Tampoco se conoce el número que tendrá la estrella ni el lugar exacto donde será instalada dentro del Paseo de la Fama.

Con esta distinción, Karol G continúa consolidando su trayectoria internacional y suma un nuevo reconocimiento que la ubica entre las figuras latinoamericanas con mayor proyección en la industria del entretenimiento.