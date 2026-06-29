¡Impactante! Senderista fallece tras caer a un acantilado de difícil acceso en Santander

Resumen: Una mujer perdió la vida tras caer por un acantilado mientras recorría el Cañón de las Iguanas, en Girón, Santander. La emergencia movilizó a Bomberos, la Policía y el CTI, que durante varias horas realizaron un complejo operativo para recuperar el cuerpo en una zona de difícil acceso. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Una jornada de senderismo terminó de manera fatal en el municipio de Girón, Santander, luego de que una mujer perdiera la vida tras caer por un acantilado en el sector conocido como el Cañón de las Iguanas, un destino frecuentado por quienes practican caminatas ecológicas y visitan los paisajes naturales de la región.

La emergencia se presentó sobre la vía que conecta a Girón con Zapatoca. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la víctima cayó a una zona rocosa de muy difícil acceso. Las circunstancias en las que ocurrió el accidente aún son materia de investigación.

Inicialmente, el Cuerpo de Bomberos de Girón recibió un reporte que alertaba sobre un presunto accidente de tránsito en ese sector. Sin embargo, al llegar al lugar, los socorristas establecieron que la situación correspondía a la caída de una mujer desde un acantilado.

El organismo de socorro explicó que «una vez las unidades bomberiles arriban al sector, se establece que la situación no corresponde a un accidente de tránsito, sino a una emergencia por una persona de género femenino que, presuntamente, cayó por un acantilado en el sector del Cañón de las Iguanas».

El rescate fue complejo por las condiciones del terreno

Tras confirmar la emergencia, los equipos de rescate iniciaron el desplazamiento hacia el lugar donde se encontraba la víctima. La operación se desarrolló en un terreno agreste, con pendientes pronunciadas y un recorrido que dificultó el acceso.

Según informó el Cuerpo de Bomberos de Girón, «las unidades inician el desplazamiento a pie hacia el lugar de la emergencia, encontrando un terreno agreste, de difícil acceso y con un recorrido considerable, lo que ha dificultado el acceso al punto donde se encuentra la víctima».

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Para atender la emergencia fueron desplegadas siete unidades bomberiles, con apoyo de una máquina extintora, una ambulancia y un vehículo de reacción inmediata, recursos que permanecieron en la zona durante varias horas mientras se adelantaban las labores de recuperación del cuerpo.

Las autoridades investigan qué ocurrió

Una vez finalizó el operativo, uniformados de la Policía Nacional y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica del cadáver y asumieron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas que provocaron la caída de la mujer y señalaron que la investigación permitirá determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Tras la emergencia, los organismos de socorro reiteraron el llamado a quienes visitan escenarios naturales del departamento para que adopten medidas de prevención, eviten ingresar a zonas consideradas de alto riesgo y, cuando sea posible, realicen este tipo de recorridos acompañados por personas con conocimiento del terreno, especialmente en sectores donde existen acantilados o caminos de difícil acceso.