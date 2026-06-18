Resumen: Un partido del Mundial entre Canadá y Qatar terminó marcado por una fuerte entrada del jugador qatarí Assim Madibo sobre el canadiense Ismaël Koné, quien sufrió una grave lesión. La acción generó la expulsión del infractor y la rápida intervención del cuerpo médico. De acuerdo con los reportes, Koné habría sufrido una fractura que lo deja en duda para el resto del torneo, mientras se espera un parte médico oficial.

¡Impactante lesión en el Mundial! Brutal entrada de rival qatarí deja a jugador de Canadá con grave fractura

Un partido de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial terminó opacado por una grave lesión que encendió las alarmas en el terreno de juego y dejó en segundo plano el resultado deportivo.

El compromiso entre Canadá y Qatar en Vancouver transcurría con ventaja para el conjunto norteamericano cuando se produjo la acción que cambió el rumbo del encuentro. En una disputa por el balón, el mediocampista qatarí Assim Madibo realizó una entrada fuerte sobre el canadiense Ismaël Koné, quien quedó tendido de inmediato sobre el césped.

La jugada generó una reacción inmediata de jugadores de ambos equipos, que rodearon al futbolista mientras ingresaba el cuerpo médico para atender la emergencia. El árbitro sancionó la acción con tarjeta roja para Madibo, quien abandonó el campo visiblemente afectado.

En las gradas se vivieron momentos de tensión, con reacciones de rechazo a la falta y preocupación por el estado del jugador lesionado. Incluso, algunos futbolistas de Qatar se acercaron para asistir en la atención del incidente.

DURA LESIÓN DE KONÉ El jugador de Canadá recibió una dura infracción de Madibo, que fue expulsado. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5FaVgiJyIr — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Gravedad de la lesión y consecuencias

De acuerdo con la información que ha trascendido tras el encuentro, la lesión de Ismaël Koné sería de alta gravedad, con reportes que indican una fractura en la pierna producto del impacto. La situación obligó a su sustitución inmediata y genera incertidumbre sobre su continuidad en el torneo.

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Koné, pieza clave en el esquema ofensivo de Canadá, venía teniendo protagonismo en el equipo, por lo que esta baja representa un golpe significativo para la selección en medio de la competencia.

El hecho también ha reabierto el debate sobre la intensidad en este tipo de torneos, especialmente cuando jugadas de alta fricción terminan en lesiones de larga recuperación.

Reacciones en el terreno de juego

Tras la acción, el ambiente se tornó completamente tenso. Las imágenes del jugador siendo atendido en el césped impactaron a compañeros, rivales y aficionados presentes en el estadio, que reaccionaron con preocupación ante lo ocurrido.

El cuerpo técnico canadiense y el personal médico actuaron de inmediato para estabilizar al futbolista, mientras el partido continuaba bajo un ambiente alterado por lo sucedido.

Hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial detallado, aunque se espera que en las próximas horas las autoridades del equipo confirmen el alcance de la lesión y el tiempo estimado de recuperación.