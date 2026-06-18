Resumen: El Deportivo Independiente Medellín invita a toda su hinchada a portar este "nuevo" y tradicional emblema con el orgullo de siempre

«Volver a las raíces no es mirar atrás»: Deportivo Independiente Medellín anuncia el regreso de su escudo tradicional

Minuto30.com .- El Deportivo Independiente Medellín ha confirmado uno de los cambios más significativos de su historia reciente a nivel de marca: el regreso de su escudo tradicional. Este emblema, que identificó al club durante sus primeros años, vuelve para simbolizar el compromiso inquebrantable con los valores que forjaron su identidad institucional.

Los motivos detrás de la transformación

Más allá de ser un sentido homenaje a su etapa más laureada, esta decisión representa una mirada al pasado para visualizar y proyectar el futuro. La iniciativa está sustentada en los siguientes pilares estratégicos:

Arraigo y sentido de pertenencia: Busca fortalecer la imagen del club devolviendo el protagonismo absoluto al nombre de Medellín, recordando que la esencia del equipo está profundamente arraigada a la ciudad.

Internacionalización de la marca: Es un paso fundamental para proyectar a la institución como un gran referente de identidad, tradición y autenticidad en el fútbol sudamericano y global.

Construcción de futuro: Evidencia que ser fiel a la historia no significa quedarse en el pasado, sino tomar impulso con la misma garra de quienes cimentaron el club.

«Volver a las raíces no es mirar atrás, es reconocer quiénes somos para saber hacia dónde vamos. Este escudo representa la grandeza de nuestro origen y el orgullo de representar a una ciudad que vibra con el fútbol más que ninguna otra»: Daniel Ossa, Presidente ejecutivo de la institución.

Un legado intacto y respetado

La directiva enfatizó de manera categórica que este cambio de imagen no desconoce ni demerita lo conseguido bajo el anterior escudo. Por el contrario, se honra el legado de los jugadores, cuerpo técnico y afición que lo llevaron en el pecho con respeto y pasión para conquistar las estrellas que hoy brillan en el firmamento poderoso.

El llamado a la afición poderosa

Como cierre de este importante anuncio, el Deportivo Independiente Medellín invita a toda su hinchada a portar este «nuevo» y tradicional emblema con el orgullo de siempre. La institución reitera que el Equipo del Pueblo no solo se construye a base de goles, sino con identidad, entrega y la plena certeza de que, pase lo que pase, Medellín siempre será Poderoso.