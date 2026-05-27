¡Impactante caso en Suba! Rescatan tigrillo hallado en jardín infantil tras presunto tráfico ilegal

Resumen: Un tigrillo fue rescatado en un jardín infantil de Suba tras un operativo de más de 16 horas liderado por autoridades ambientales y la Policía. El animal, que habría sido víctima de tráfico ilegal, fue trasladado a un centro especializado en Bogotá, donde recibe atención veterinaria y evaluación para determinar su estado de salud y posible lugar de origen.

La presencia inesperada de un felino silvestre en una zona residencial de Bogotá encendió las alertas de las autoridades ambientales y de la comunidad educativa de un jardín infantil en la localidad de Suba. El animal, identificado preliminarmente como un ocelote juvenil o tigrillo, fue hallado dentro del patio del centro educativo luego de que ciudadanos reportaran su presencia a los organismos de emergencia y protección ambiental.

Tras recibir la alerta, diferentes entidades activaron un amplio operativo de rescate que se extendió durante cerca de 16 horas y requirió la participación de 17 profesionales especializados. En las labores intervinieron equipos técnicos de la Secretaría Distrital de Ambiente, unidades de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional y expertos de Panthera Colombia.

El procedimiento fue realizado cuidadosamente para evitar poner en riesgo tanto al animal como a las personas del sector. Finalmente, el felino logró ser rescatado sin sufrir lesiones y posteriormente fue trasladado al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre de la Alcaldía Mayor de Bogotá, donde actualmente recibe atención veterinaria y seguimiento especializado.

Un animal silvestre lejos de su hábitat natural

Las autoridades ambientales iniciaron un proceso de evaluación clínica y biológica para establecer con precisión la especie del ejemplar, su edad, estado de salud y la posible región del país de donde habría sido extraído. El objetivo es determinar las condiciones adecuadas para una futura reubicación en un ecosistema apto para su supervivencia.

“Este caso nos muestra el daño que causa el tráfico ilegal de fauna silvestre: un animal que debía estar en su ecosistema terminó en el patio de un jardín infantil, en un entorno que no era seguro ni para él ni para la comunidad educativa. El mensaje es claro: los animales silvestres no son mascotas y no deben estar en la ciudad», comentó la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.

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De acuerdo con el reporte preliminar entregado por los especialistas, el animal presentaba un comportamiento tranquilo y poca reacción frente a la presencia humana, características que podrían estar relacionadas con procesos de amansamiento o cautiverio previo. Los expertos recordaron que esta especie habita normalmente en ecosistemas de montaña y zonas de tierras bajas de distintas regiones del país, pero no corresponde a la fauna propia de Bogotá ni de áreas cercanas a la capital.

El hallazgo volvió a poner sobre la mesa la problemática del tráfico ilegal de fauna silvestre en Colombia. Según cifras entregadas por la administración distrital, con corte a abril de 2026 se han recuperado 12.835 animales vivos en Bogotá. De ese total, 1.270 ejemplares habían sido víctimas del tráfico ilegal, provenientes principalmente de departamentos como Bolívar, Cesar, Magdalena, Cundinamarca, Meta, Tolima y Atlántico.

Las autoridades reiteran el llamado contra el tráfico de fauna

Las autoridades insistieron en que la extracción de animales de sus hábitats naturales para convertirlos en mascotas o comercializar partes de sus cuerpos representa una grave amenaza para la conservación de las especies y para el equilibrio ambiental de los ecosistemas.

Además del impacto ecológico, las autoridades recordaron que el tráfico de fauna silvestre constituye un delito en Colombia. De acuerdo con lo establecido en el Código Penal, las personas involucradas en este tipo de actividades pueden enfrentar penas de hasta 11 años de prisión y multas que alcanzan los 76.000 millones de pesos.

La Secretaría de Ambiente también hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de encontrar animales silvestres en zonas urbanas o residenciales, eviten intentar capturarlos o manipularlos. En su lugar, recomendaron reportar inmediatamente la situación a las autoridades competentes para permitir una atención adecuada y segura tanto para los animales como para la comunidad.