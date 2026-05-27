Resumen: Un juez envió a la cárcel a Carlos Mario, un gerente bancario imputado como el presunto feminicida de la politóloga Ana María en el norte de Bogotá.

Cárcel para hombre señalado de presuntamente abusar y lanzar desde un quinto piso a Ana María en Bogotá

Una juez de control de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Carlos Mario, quien es señalado como el presunto feminicida de Ana María, una destacada politóloga de 36 años con estudios de maestría en Madrid, España, quien perdió la vida tras ser arrojada desde el quinto piso de un edificio residencial en el norte de la ciudad.

Los trágicos hechos ocurrieron la madrugada del pasado 25 de enero de 2026 en un edificio. La contundente investigación desmanteló por completo la coartada de la defensa, la cual pretendía hacer pasar el crimen como un suicidio o un lamentable accidente doméstico.

El ente acusador presentó pruebas técnicas irrefutables de Medicina Legal que confirmaron que el cuerpo de Ana María presentaba signos de asfixia mecánica, heridas de defensa propia y evidencias recientes de actividad sexual violenta, lesiones totalmente ajenas al impacto de la fuerte caída a la rampa del sótano, lo que delató el ataque del salvaje feminicida.

Testimonios clave de los vecinos y los registros de las cámaras de seguridad del conjunto residencial arrojaron luz sobre los últimos minutos de vida de la politóloga.

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Los videos demostraron que la mujer estuvo con unos amigos que se marcharon tras una fuerte discusión, quedando a solas con Carlos Mario en el apartamento. Poco antes de las 12:23 a.m., hora de la fatal precipitación, Ana María salió al ascensor completamente tranquila manipulando su celular, lo que sepultó la hipótesis de una crisis suicida.

La Juez 18 Penal enfatizó que enviar a prisión al presunto feminicida era una medida urgente para proteger a otras mujeres de su entorno, puesto que el imputado, quien aceptará el juicio por acceso carnal violento y feminicidio agravado, se expone a una pena ejemplar de hasta 50 años de cárcel bajo la Ley Rosa Elvira Cely.

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