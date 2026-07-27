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Resumen: Una niña de cuatro años permanece en estado crítico tras caer desde el segundo piso de una tienda de ropa en un centro comercial de Chickballapur, India. El accidente quedó registrado por cámaras de seguridad y, tras recibir atención de emergencia, fue trasladada a un hospital privado. Las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió la caída.

¡Impactante accidente! Niña de 4 años cayó desde el segundo piso de una tienda y está en estado crítico

Una niña de cuatro años permanece hospitalizada en estado crítico luego de sufrir una caída desde el segundo piso de una tienda de ropa ubicada en un centro comercial de la ciudad de Chickballapur, en India. El accidente quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento y las imágenes comenzaron a circular ampliamente en redes sociales.

El caso fue informado por el diario The Hindu, medio que indicó que las autoridades ya adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Cámaras registraron el momento del accidente

De acuerdo con los videos de seguridad, la menor se encontraba dentro del establecimiento comercial acompañada por sus padres cuando ocurrió el accidente.

Las grabaciones muestran que la niña caminaba y jugaba cerca de una baranda ubicada en el segundo nivel del local. En cuestión de segundos perdió el equilibrio y cayó hacia el primer piso del centro comercial.

Según la información conocida, el hecho ocurrió en el complejo comercial Pillappa, en Chickballapur. Testigos señalaron que todo sucedió de manera repentina, sin que quienes estaban cerca alcanzaran a evitar la caída.

El material registrado por las cámaras también hace parte de las evidencias que analizan las autoridades encargadas de esclarecer lo ocurrido.

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Personas que estaban en el lugar auxiliaron a la menor

Tras la caída, varias personas que se encontraban en el centro comercial reaccionaron de inmediato y corrieron hacia el sitio donde quedó la niña.

Heartbreaking Incident 💔😭 कहते हैं ना 'सावधानी हटी, दुर्घटना घटी' ये सिर्फ कहने की बात नहीं है 13 जुलाई को एक ऐसी ही दर्दनाक घटना चिकबल्लापुर, कर्नाटक के एक कपड़े के स्टोर पर देखने को मिली। वीडियो में देख सकते हैं एक छोटी सी बच्ची रेलिंग के पास आती है और थोड़े ही देर में… pic.twitter.com/4y8ZTs2how — Santosh Bharatvanshi (@SKYjourno) July 15, 2026

Mientras sus padres descendían rápidamente hasta el primer piso, un hombre que se encontraba cerca fue uno de los primeros en llegar para auxiliar a la menor y entregársela a sus familiares.

Pocos minutos después arribó una ambulancia al establecimiento para brindar la atención inicial y trasladar a la paciente a un centro asistencial.

La niña fue llevada a un hospital privado de la ciudad, donde permanece bajo observación médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el accidente.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han entregado un reporte actualizado sobre su evolución clínica.

Investigan las causas de la caída

La Policía local abrió una investigación para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer si existieron factores relacionados con las condiciones de seguridad del establecimiento o con la infraestructura del lugar.

Como parte de las diligencias, los investigadores revisan detalladamente las grabaciones de las cámaras de seguridad, consideradas fundamentales para reconstruir la secuencia de los hechos.

El caso ha generado numerosas reacciones en redes sociales luego de la difusión del video, donde usuarios expresan preocupación por el estado de salud de la menor y destacan la rapidez con la que las personas presentes intentaron auxiliarla tras la caída.