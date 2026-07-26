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Resumen: Laila, una perrita que permaneció atrapada durante 29 días bajo los escombros tras los terremotos que sacudieron Venezuela, fue rescatada con vida en un hecho que ha sido calificado como un milagro. Aunque presentaba deshidratación, desnutrición y algunas complicaciones de salud, permanece estable bajo atención veterinaria. El emotivo rescate quedó registrado en video y la mascota ya fue reunida con los familiares sobrevivientes de su dueña, convirtiéndose en un símbolo de esperanza en medio de la tragedia.

¡Milagro en Venezuela! Perrita sobrevivió 29 días atrapada bajo los escombros y fue rescatada con vida

Casi un mes después de los terremotos que devastaron parte del norte de Venezuela, un inesperado hallazgo devolvió un momento de esperanza en medio de la tragedia. Equipos de rescate lograron encontrar con vida a una perrita que permaneció atrapada durante 29 días bajo los escombros de una estructura colapsada, un caso que ha conmovido a miles de personas tras difundirse en redes sociales.

La perrita, identificada por los rescatistas como Laila, aunque en algunos videos publicados en redes sociales también aparece con el nombre de Baily, fue localizada en Catia La Mar, estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio.

El rescate quedó registrado en video

La brigada de voluntarios Topos Orientales A.C. compartió las imágenes del rescate a través de TikTok con el mensaje:

«Si hay vida. 29 días bajo los escombros duró Laila. Hoy gracias a Dios fue rescatada».

En el video se observa a los voluntarios rodeando al animal mientras le suministran agua, la acarician y le brindan los primeros auxilios tras extraerla de entre los restos de la edificación.

Aunque la perrita presentaba evidentes signos de desgaste físico, permanecía consciente y respondió a la atención de los rescatistas, un hecho que rápidamente fue calificado por miles de usuarios como un verdadero milagro.

Permaneció casi un mes atrapada

De acuerdo con la información confirmada por el diario venezolano El Nacional, Laila pasó 29 días atrapada sin acceso regular a alimento ni agua.

Los veterinarios que la valoraron inicialmente encontraron un cuadro de deshidratación severa, pérdida considerable de peso, úlceras oculares y complicaciones renales derivadas del prolongado tiempo que permaneció bajo los escombros.

A pesar de esas afectaciones, los especialistas informaron que la perrita permanece estable, hidratada y bajo tratamiento médico para favorecer su recuperación.

Posteriormente, integrantes de la brigada ofrecieron una actualización sobre su estado de salud. Explicaron que inicialmente recibió atención veterinaria, pero que necesitaba cuidados más especializados, por lo que se coordinó su hospitalización y el inicio de un tratamiento más completo.

Los rescatistas destacaron que, pese al tiempo que sobrevivió atrapada, el animal mostró una gran fortaleza durante su valoración médica.

«Ella tiene mucha fuerza».

#25Jul I Luego de estar atrapada durante 29 días bajo los escombros, una perrita llamada Laila fue rescatada y atendida por funcionarios que atendieron sus signos de deshidratación. Laila es descrita por los rescatistas como “un milagro” que surge en medio de una situacional… pic.twitter.com/ENvTC0UgWK — El Nacional (@ElNacionalWeb) July 25, 2026

Asimismo, señalaron que la principal complicación detectada fue la deshidratación, aunque su evolución ha sido favorable desde el momento del rescate.

La familia sobreviviente volvió a reunirse con ella

Según la información conocida hasta el momento, la dueña de Laila falleció durante la emergencia ocasionada por los terremotos.

Tras el rescate, la perrita quedó al cuidado de la hija de 11 años de la mujer y del esposo de la víctima, quienes sobrevivieron a la tragedia. La menor permanece en un refugio temporal junto a su familia, mientras continúan las labores de atención a los damnificados.

De acuerdo con la información entregada por los rescatistas, Laila permanecerá bajo seguimiento veterinario antes de reunirse nuevamente con ellos de forma definitiva.

El rescate se convirtió en un símbolo de esperanza

El caso de Laila ocurre mientras continúan las labores de búsqueda y remoción de escombros en distintas zonas afectadas por los terremotos.

De acuerdo con los balances oficiales divulgados por las autoridades venezolanas, la emergencia deja miles de personas fallecidas y heridas, además de decenas de miles de damnificados y cientos de edificaciones destruidas o con graves afectaciones estructurales.

En medio de ese panorama, el rescate de la perrita se convirtió en una de las historias más conmovedoras surgidas tras la tragedia. Su supervivencia, casi un mes después de los sismos, ha sido interpretada por muchas personas como una muestra de esperanza para quienes aún enfrentan las consecuencias del desastre y continúan esperando noticias de sus seres queridos.