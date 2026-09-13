¡En Sonsón, Medellín y Cundinamarca! Desarticulan banda que distribuía insumos para la fabricación de explosivos

Resumen: En los procedimientos fueron capturados seis de los posibles integrantes de la organización ilegal

La incautación de 17.500 detonadores y estopines, cerca de 1.500 metros de cordón detonante o mecha de seguridad y 75 kilogramos de clorato de potasio, entre otros elementos, puso al descubierto a una red delictiva dedicada a la comercialización y distribución ilegal, a través de encomiendas, de insumos empleados para la fabricación de explosivos.

Los elementos fueron encontrados en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta por la Fiscalía General de la Nación y la Dijin de la Policía Nacional en Sonsón y Medellín (Antioquia), y Lenguazaque, Guachetá, Pacho y Ubaté (Cundinamarca),

En los procedimientos fueron capturados seis de los posibles integrantes de la organización ilegal. Se trata de Mauricio Cuervo Saavedra, quien sería el articulador de la estructura, y el encargado de acordar cantidades, precios y pagos, y de definir las distintas formas de distribución; Diego Norbay Áviles Meneses, señalado intermediario en el entramado criminal y responsable del traslado de materiales desde Ipiales (Nariño) hacia el centro del país; Edwin Jair Porras Vásquez, alias Simón, presunto encargado de gestionar la devolución de los insumos que eran incautados.

También fueron detenidos Jonathan Jesús Molina Castillo, implicado en la recepción y distribución de los elementos con la apariencia de productos agrícolas; Eduardo Cortés Hernández, alias Chivito, involucrado en labores de negociación y acopio en Ubaté; y José Jair Arévalo Valladales, alias El Paisa, presunto proveedor mayorista.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estas personas, de acuerdo con su posible participación individual, los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Los cargos no fueron aceptados.

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