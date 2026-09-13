Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    ¡En Sonsón, Medellín y Cundinamarca! Desarticulan banda que distribuía insumos para la fabricación de explosivos

    Se incautaron 17.500 detonadores y estopines, 1.500 metros de cordón detonante y 75 kilogramos de clorato de potasio

    Publicado por: SoloDuque

    ¡En Sonsón, Medellín y Cundinamarca! Desarticulan banda que distribuía insumos para la fabricación de explosivos

    Resumen: En los procedimientos fueron capturados seis de los posibles integrantes de la organización ilegal

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    La incautación de 17.500 detonadores y estopines, cerca de 1.500 metros de cordón detonante o mecha de seguridad y 75 kilogramos de clorato de potasio, entre otros elementos, puso al descubierto a una red delictiva dedicada a la comercialización y distribución ilegal, a través de encomiendas, de insumos empleados para la fabricación de explosivos.

    Los elementos fueron encontrados en diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera conjunta por la Fiscalía General de la Nación y la Dijin de la Policía Nacional en Sonsón y Medellín (Antioquia), y Lenguazaque, Guachetá, Pacho y Ubaté (Cundinamarca),

    En los procedimientos fueron capturados seis de los posibles integrantes de la organización ilegal. Se trata de Mauricio Cuervo Saavedra, quien sería el articulador de la estructura, y el encargado de acordar cantidades, precios y pagos, y de definir las distintas formas de distribución; Diego Norbay Áviles Meneses, señalado intermediario en el entramado criminal y responsable del traslado de materiales desde Ipiales (Nariño) hacia el centro del país; Edwin Jair Porras Vásquez, alias Simón, presunto encargado de gestionar la devolución de los insumos que eran incautados.

    También fueron detenidos Jonathan Jesús Molina Castillo, implicado en la recepción y distribución de los elementos con la apariencia de productos agrícolas; Eduardo Cortés Hernández, alias Chivito, involucrado en labores de negociación y acopio en Ubaté; y José Jair Arévalo Valladales, alias El Paisa, presunto proveedor mayorista.

    Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estas personas, de acuerdo con su posible participación individual, los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Los cargos no fueron aceptados.

    Esta información se publica por razones de interés general.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.